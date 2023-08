„Die Ärzte" in Oberhausen: In Sekunden waren die Tickets weg

Begehrtes Konzert-Trio: Die verfügbaren Tickets für die drei Ärzte-Konzerte in der Turbinenhalle Oberhausen waren am Montag (21. August) binnen einer Minute vergriffen.

Die Berliner Kult-Band „Die Ärzte" in Oberhausen - für viele Fans wird es wohl ein Konzert-Traum bleiben: Die Tickets für die drei mit Spannung erwarteten Gigs am Donnerstag, 12. Oktober 2023, sowie Freitag, 13. Oktober 2023, und Samstag, 14. Oktober 2023, in der Turbinenhalle gingen am Montagabend pünktlich um 17 Uhr in den Online-Vorverkauf. Und um 17.01 Uhr war dieser dann auch schon wieder beendet. Sämtliche zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Eintrittskarten sind vergriffen.

„Die Ärzte" in Oberhausen: Keine Tickets auf anderen Karten-Portalen

Das bedeutet: Für keines der drei Oberhausen-Konzerte gibt es derzeit noch freie Tickets im freien Verkauf. Diese waren zum Preis von 57,50 Euro eingestellt worden. Im Ticketshop der Band steht bei allen Oberhausener Tourdaten nur ein für die Fans trauriges: „In dieser Kategorie sind keine Tickets mehr erhältlich." Es wurden allerdings auch nur Stehplatzkarten angeboten.

Das gleiche Bild gibt es bei anderen Terminen der „Herbst des Lebens"-Tournee, die das Berliner Spaß-Punk-Trio hauptsächlich in kleinere bis mittelgroße Hallen verschlägt. Über gängige Ticketportale wie Eventim werden die Karten nicht angeboten, sondern ausschließlich über die Internetseite der Band: www.bademeister.com

„Die Ärzte" hatten am Sonntag (20. August) überraschend eine neue Tournee angekündigt - mit drei Konzerten zum Tourabschluss in Oberhausen. >>> Zum Nachlesen: Konzert-Knüller: "Die Ärzte" spielen drei Mal in Oberhausen

