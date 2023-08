Dialog mit OB Schranz im Stadtteil Walsumermark fällt aus

Oberhausen. Die Dialogtour des Oberbürgermeisters kann krankheitsbedingt nicht am Donnerstag im Stadtteil Walsumermark stattfinden. Nachholtermin steht fest.

Die für Donnerstag, 31. August, geplante Fortsetzung der Dialogtour "Auf ein Wort mit Daniel Schranz" im Stadtteil Walsumermark fällt aus. Krankheitsbedingt musste der Oberhausener Oberbürgermeister das Treffen um 18.30 Uhr in der Gaststätte "Zur alten Hardt" absagen. Das teilte die Verwaltung dieser Redaktion mit.

Anmeldung nicht erforderlich

Ein Ersatztermin ist aber schon gefunden: Schranz lädt am Mittwoch, 20. September, alle Interessierten um 18.30 Uhr in das Restaurant „Zum Hirschkamp“ an der Straße Zum Ravenhorst 330.

Was bewegt die Menschen in der Walsumermark? Was funktioniert gut – und wo könnte es besser laufen? Oberbürgermeister Schranz möchte bei seiner Dialogtour mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgerinnen und Bürger können auch vorab ihre Fragen und Hinweise einreichen: Per Mail an buergerbeteiligung@oberhausen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0208 825-2285. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.oberhausen.de/buergerdialog-walsumermark .

