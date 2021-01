In Oberhausen hat die Deutsche Post zwei neue Paketshops eingerichtet.

Versand Deutsche Post eröffnet zwei neue Paketshops in Oberhausen

Oberhausen Gute Nachricht für Postkunden: In Oberhausen gibt es zwei weitere Geschäfte, die frankierte Päckchen, Pakete und Retouren annehmen.

Die Deutsche Post DHL Group hat zwei neue Paketshops in Oberhausen eingerichtet. Der Kiosk Karacali, in der Weilerstraße 24, bietet Kunden ab sofort die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren an. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 4 bis 21 Uhr, Samstag von 7 bis 21 Uhr und Sonntag von 8 bis 21 Uhr.

Im Kiosk und Stehcafé Bozkurt, in der Wilhelmstraße 31, gibt es jetzt ebenfalls den Paket-Service zu folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 5.30 bis 19 Uhr, Samstag von 5.30 bis 21 Uhr und Sonntag von 9 bis 19 Uhr. Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden Interessierte alle Standorte der Filialen, DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt.

