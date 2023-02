Deutsche Post eröffnet Paketshop in Oberhausener Pizzeria

Post-Mitarbeiter sortieren Päckchen und Pakete in der Oberhausener Paketpost am Hauptbahnhof (Archivbild).

Oberhausen. Pizza und Pakete: In Oberhausen können Kunden in einer Pizzeria Päckchen abgeben oder abholen – und sich eine Pizza gleich dazu bestellen.

In Oberhausen kann man ab sofort Pakete oder Retouren aufgeben – und sich direkt eine Pizza für zu Hause mitnehmen. Die Deutsche Post hat einen neuen Paketshop eingerichtet: in der Pizzeria Torino an der Bergstraße 18 in Osterfeld.

Für den üblichen Postservice hat die Pizzeria montags bis freitags von 11 bis 22 Uhr, an Samstagen von 14 bis 22 Uhr, sowie an Sonntagen von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Das Pizza-Team nimmt frankierte Päckchen, Pakete und Retouren an und verkauft Brief- und Paketmarken. Über den Service „Postfiliale Direkt“ ist es möglich, sich Pakete direkt in die Pizzeria liefern zu lassen und später abzuholen.

Retouren dem Paketboten mitgeben

Die Post weist zudem auf einen weiteren Service hin: Freigemachte Pakete und Päckchen wie auch Retouren können die Kunden auch direkt spontan den Paketzustellern mitgeben. Zusatzkosten entstehen nicht.

