Deutsche Bahn: Zugausfälle und Umleitungen durch Bauarbeiten

Oberhausen. Bahnfahrer aus oder nach Oberhausen aufgepasst: Die Deutsche Bahn baut. Das sind ab dem 3. März die Auswirkungen auf den Schienenverkehr.

Achtung Bahnfahrer: Die Deutsche Bahn (DB) führt ab dem 3. März Bauarbeiten in Duisburg und Oberhausen durch. Im Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg finden Oberleitungs- und Kabelarbeiten statt, in Oberhausen zeitgleich Brückenarbeiten. Beides führt von Freitag, 3. März, 21 Uhr, bis Freitag, 31. März, 21 Uhr, zu erheblichen Auswirkungen auf den Schienenverkehr.

RE3 (Eurobahn): Die Züge werden mit zusätzlichem Halt in Essen Hauptbahnhof zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof umgeleitet. Es kommt zu Haltausfällen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen und Duisburg wird eingerichtet. Zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen.

RE5 und RE 19 (VIAS): Umleitung zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen-Sterkrade mit Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr zwischen OB-Sterkrade und Duisburg Hauptbahnhof wird eingerichtet. Zwischen Duisburg und Düsseldorf können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen.

Züge zwischen Amsterdam und Frankfurt nutzen die Güterzugstrecke

RB 32 (DB Regio NRW), RB 35 (VIAS) und RE44 (Rhein-Ruhr-Bahn): Die Züge fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz verkehren Busse. Am 14. und 15. März gilt ein geänderter Zugang zu den SEV-Haltestellen am Duisburger Hauptbahnhof: Aufgrund von Modernisierungsarbeiten am Duisburger Hauptbahnhof ist der Osteingang von Dienstag, 14. März, 7 Uhr, bis Mittwoch, 15. März, 7 Uhr, gesperrt. Um zu den SEV-Haltestellen zu gelangen, ist daher ein Umweg von wenigen hundert Metern notwendig: Reisende können die Treppenabgänge an den nördlichen Bahnsteigenden nutzen, um zur Mülheimer Straße zu gelangen. Von dort ist ein Fußweg zu den SEV-Haltestellen an der Neudorfer Straße möglich. Die DB und der VRR setzen zusätzliches Servicepersonal ein, um Reisende am Bahnhof zu informieren. Die SEV-Haltestellen werden auch innerhalb des Bahnhofs ausgeschildert. Ein barrierefreier Ausgang ist nur über den Haupteingang (Portsmouthplatz) möglich.

Im Fernverkehr kann der Halt Oberhausen nicht angefahren werden. Die Züge zwischen Amsterdam und Frankfurt werden über eine Güterzugstrecke umgeleitet, so dass auch Duisburg Hauptbahnhof nicht angefahren werden kann und es zu Fahrzeitänderungen kommt. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter zuginfo.nrw, bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.

Der Ausbau der Autobahn A 3 durch die Autobahn GmbH erfordert im Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg eine breitere Straßenbahnbrücke. Die Autobahn führt an dieser Stelle über acht Gleise der Bahnstrecken von Duisburg nach Oberhausen und von Duisburg nach Essen.

Nachdem dort bereits neue Oberleitungsmasten erstellt sind, müssen nun Kabel verlegt und die Oberleitung auf die Masten montiert werden. Außerdem nutzt die DB die Sperrungen, um die Arbeiten an den Erneuerungen der Brücken „Kewerstraße“ und „Speldorfer Straße“ in Oberhausen fortzusetzen.

