Deutsche Bahn lässt Bäume in Oberhausen fällen

Oberhausen. Von Mitte Oktober bis Anfang November lässt die Bahn Bäume in Oberhausen fällen. Die Arbeiten dienen laut Bahn der Verkehrssicherheit.

Die Deutsche Bahn kündigt Vegetationsarbeiten in Oberhausen an: Abgestorbene und beschädigte Bäume müssen weichen, da sie „eine Gefahr für den Bahnverkehr und Dritte“ darstellen, wie es in einer Pressemitteilung des Konzerns heißt.

Lesen Sie auch:

In Abstimmung mit der Naturschutzbehörde finden die Arbeiten vom 18. Oktober bis zum 6. November statt. Bäume gefällt werden im Bereich der Straßen Am Ruhrufer und Kewerstraße, im Bereich Ohrenfeld/Bebelstraße, am Rehmer und an der Landwehr, am Grünen Winkel und an der Sofienstraße.

Baumfällungen kündigt die Bahn zusätzlich für einen anderen Bereich im Stadtgebiet an: An der Bahnstrecke Oberhausen in Richtung Essen-Dellwig, genauer an der Essener Straße/Hausmannsfeld. Auf einer Länge von rund sieben Kilometern verteilt, entfernen die Experten-Teams der Deutschen Bahn abgestorbene und beschädigte Bäume.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen