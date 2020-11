Der Sternenkrieger startete mit 15 Filmminuten in Oberhausen

Mit Kurzfilmen ist er natürlich nicht reich geworden: Aber selbst ein Hollywood-Magnat wie George Lucas , den das US-Magazin „Forbes“ im Mai dieses Jahres auf ein Vermögen von fünfeinhalb Milliarden US-Dollar taxierte, hat als 23-jähriger Student mal klein angefangen: mit einem 15-minütigen Werk bei den Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen. Doch auch mit „Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB“ (kein leicht vermarktbarer Titel) agierte der Herrscher über das Merchandise-Imperium von „Star Wars“ bereits in seinem Science-Fiction -Metier.

Natürlich haben die Kurzfilmtage diesen Beitrag aus dem Festivaljahr 1968 bereits vor zwei Jahren als besondere Weihnachtsgabe in die Auslese ihrer „ Legendary Shorts “ eingereiht – obwohl ein Lucas-Frühwerk für Fans natürlich auch auf anderen Wegen zu sehen ist: nämlich auf der bereits 2004 erschienenen Bonus-DVD zum „Director’s Cut“ seines ersten langen Spielfilms „THX 1138“. Der erneut kryptische Titel ist kein Zufall, denn Lucas hatte seinen Oberhausener Kurzfilm zum Kinoformat ausgebaut.

40 Jahre nach dem Kurzfilm-Coup zeigten sich Hollywoods mächtigste Regisseure und Produzenten, Steven Spielberg (li.) und George Lucas, einträchtig beim Filmfestival in Cannes. Foto: Evan Agostini / AP

Der junge Kalifornier und Student an der University of Southern California nutzte – ausgerechnet während der rebellischen Sixties – die Navy-Verbindungen seiner Alma Mater, um seinen anspruchsvollen Kurzfilm möglich zu machen: Die Kurse für die Filmteams der US-Marine waren unter den jungen Filmemachern äußerst unbeliebt, doch George Lucas sah die Chance, an Filmmaterial und -labors zu kommen, und übernahm eine Dozentenstelle: Marinesoldaten waren seine Filmcrew, und auch für andere Studenten verschlossene Schauplätze wie das Computer-Zentrum seiner Uni öffneten sich für sein Projekt.

Zu den Orgelklängen von Bachs Moll-Passacaglia

Mit „Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB“ wollte der spätere „Sternenkrieger“ beweisen, dass sich ein dystopischer Science-Fiction-Film in der technisierten Gegenwart verwirklichen lässt. „THX 1138 4EB“ ist der Name seines Helden (Dan Nachtsheim, der zugleich den Schnitt übernahm), der aus einer unterirdischen Stadt flüchtet. Überwachungskameras verfolgen ihn; doch der Dauerläufer durch dunkle Korridore kann eine Tür ins Freie öffnen und tritt zu den Orgelklängen von J. S. Bachs Passacaglia in c-moll ins Tageslicht.

Der 23-jährige George Lucas zeigte sein Werk nicht nur in Oberhausen, sondern vor allem auf amerikanischen Festivals: Beim Student Film Festival 1968 in New York gab’s nicht nur den ersten Preis. Der Film fand einen Bewunderer in Steven Spielberg . Für den drei Jahre Jüngeren und Lucas war’s der Beginn einer besonderen Filmemacher-Freundschaft.