Der Oberhausener Bahnhof wird zum Kino: Das wird gezeigt

Oberhausen. Beim Oberhausener Sommerkino wird ein Bahnsteig des Hauptbahnhofs zum Freiluft-Kinosaal. Der Eintritt zu den Filmvorführungen ist frei.

Der Oberhausener Hauptbahnhof wird zum Kino. Zumindest ein Teil von ihm. Auf dem Museumsbahnsteig wird am Sonntag, 30. Juli 2023, der Film „Der laute Frühling. Gemeinsam aus der Klimakrise“ gezeigt.

Der Museumsbahnsteig befindet sich zwischen den Gleisen vier und fünf des Hauptbahnhofs Oberhausen. Dort wird für das „Sommerkino“ eine Leinwand gespannt und Stühle aufgestellt, sodass Besucherinnen und Besucher in besonderer Atmosphäre den Film schauen können. Auftakt der Veranstaltungsreihe war am 23. Juli 2023 im Klimacamp Sterki.

Film stellt die Frage, wie sich die Klimakatastrophe eindämmen lässt

Am 30. Juli wird dann der Film „Der laute Frühling“ von Johanna Schellhagen zu sehen sein. Darin geht es um die Klimakatastrophe und die Frage, was man dagegen unternehmen kann. Seit Beginn der UN-Klimakonferenzen 1992 seien die jährlichen CO 2 -Emissionen nicht gesunken, sondern um 60 Prozent gestiegen, heißt es in der Ankündigung der Filmvorführung. „Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die in der Lage wäre, den Klimawandel einzudämmen?“, fragt die Regisseurin. Auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage kommen unterschiedliche Fachleute zu Wort. Nach dem Vorführung gibt es die Möglichkeit zur Diskussion.

Der Film beginnt um 21 Uhr und dauert 62 Minuten. Bei schlechtem Wetter findet die Vorstellung im Unterhaus (Friedrich-Karl-Straße 4) statt. Der Eintritt ist frei.

Die weiteren Filmvorführungen des Sommerkinos auf dem Museumsbahnsteig in Oberhausen:

13. August, 21 Uhr: Der König hört auf

27. August, 21 Uhr: Barrikade

