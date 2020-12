Abschiede fallen nie leicht, auch nicht, wenn sie unumgänglich sind. „Da schwingt eine Menge Wehmut mit. Aber es führt leider kein Weg daran vorbei“, sagt Vorstandsmitglied Reiner Bartel . Nach fast 130 Jahren löst sich der Oberhausener Stenografenverein von 1891 auf. Die Entscheidung wurde auf der letzten Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. Zuletzt zählte der Verein nur noch 34 Mitglieder, zu Hochzeiten waren es mal über 200. Das schnelle Schreiben mit Abkürzungen und Kürzeln ist im Zeitalter von Diktiergeräten und Computern scheinbar aus der Mode gekommen .

„Doch gerade heute, wo alles immer schneller gehen muss, ist es umso trauriger, dass die Kunst der Kurzschrift verloren geht“, findet Peter Urselmann , Geschäftsführer des Weiterbildungsinstituts (WBI) , der selbst die dritte und damit höchste Stufe der Kurzschrift beherrscht. „Es gibt die Verkehrsschrift, die Eilschrift und die Redeschrift.“ Wer beispielsweise die Verkehrsschrift beherrscht, kann zirka 120 Silben pro Minute erfassen und ist somit dreimal so schnell wie die normale Schreibschrift. Bei Verwendung der Redeschrift verdoppelt sich die Geschwindigkeit durch den Einsatz sprachlicher und grafischer Kürzungstechniken nochmals, sodass rund 480 Silben pro Minute erreichbar sind.

Viel Training und sehr gute Deutschkenntnisse nötig

Reiner Bartel ist seit den 1970er Jahren Mitglied im Oberhausener Stenografenverein. Die Auflösung des Vereins fällt ihm schwer. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

„Das zu erlernen erfordert allerdings viel Training und sehr gute Deutschkenntnisse“, macht Urselmann auch deutlich, warum sich die Reihen in den Stenokursen zuletzt gelichtet haben. „Es ist diese Faszination, genauso so schnell schreiben zu können, wie andere sprechen“, fügt Reiner Bartel an. Doch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten blieb der Nachwuchs für die Kurzschreiber immer mehr aus.

Auch weil Stenografie in den kaufmännischen Berufen nicht mehr zum Lehrplan gehört. Die Zeiten, in denen der Chef seiner Sekretärin in den (Steno-)Block diktiert hat, sind längst vorbei. Heute spricht er auf Band und gibt dies seiner Sekretärin zum Abschreiben – wenn er nicht sofort ein Sprachprogramm an seinem Computer nutzt, das das gesprochene Wort direkt in Schrift umsetzt.

Lediglich an einem Ort ist die Kurzschrift noch wirklich von Nöten: Im Bundestag gibt es nach wie vor Stenografen, die während der Sitzungen Wort für Wort mitschreiben. Von denen gibt es in Deutschland noch rund 160. „Aber auch für den Alltag ist die Kurzschrift oder das Zehn-Finger-System auf der Tastatur ein gutes Training, um geistig fit zu bleiben“, gibt Urselmann seine Begeisterung für die Kurzschrift auch an seinen zwölfjährigen Sohn weiter. „Er lernt das mit einem kindgerechten Lernprogramm, was ihm auch viel Spaß macht.“

Reges Vereinsleben und viele Meisterschaften

Noch etwa 100 Stenografenvereine in Deutschland Als Erfinder der Stenografie gilt Marcus Tullius Tiro, der im ersten vorchristlichen Jahrhundert die nach ihm benannten Tironischen Noten schuf. Das Geburtsland der neueren Stenografie ist dagegen England . Hier gab die Einführung der Reformation und der Wunsch, die bedeutenderen Predigten aus jener Zeit möglichst wortgetreu aufzubewahren, den ersten kräftigen Anstoß zur Entwicklung der Kurzschrift. Derzeit existieren noch ungefähr 100 Stenografenvereine in Deutschland .

Es waren 17 Anhänger der Kurzschrift, die sich 1891 zum damaligen „Schreyscher Stenografenverein, Ortsgruppe OB“ zusammenfanden. Vor allem im Zuge des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg stieg der Bedarf an guten Bürokräften, die schnell Wichtiges protokollieren konnten. „Natürlich hat sich darüber auch ein reges Vereinsleben entwickelt, was richtig Spaß gemacht hat“, erinnert sich Bartel an viele vergnügliche Stunden zurück. Er selbst gehört dem Verein seit den 1970er Jahren an. Zu den zahlreichen Erinnerungen gehören auch viele Meisterschaften, wie etwa die Deutschen Titelkämpfe 1999.

Nachdem sich die Sterkrader Formation Anfang 2007 aufgelöst hatte, blieben als letzter der vier Oberhausener Stenografenvereine nur noch die „1891er“, die ihre Bleibe bis zuletzt beim Weiterbildungsinstitut am Altmarkt hatten . „Dafür ist der Verein dem WBI und besonders Peter Urselmann sehr dankbar. Ohne diese Hilfe, gerade weil wir das alles ja ehrenamtlich machen, wäre wohl schon früher Feierabend gewesen.“