Der „innovativste Newcomer des Jahres“ spielt vorm Gdanska

Oberhausen. Der Altmarkt könnte sich füllen, wenn Loki alias Marc Grünhäuser am Samstag, 25. Juli, seine angesagte Spielart deutscher Folktronica vorstellt.

Loki war im germanischen Götterhimmel die für Aufruhr und höheren Unfug zuständige Gottheit. Loki heißt aber auch das gediegene musikalische Projekt des Songwriters und Produzenten Marc Grünhäuser. Den Szene-Geheimtipp, der sich gerade herumspricht, präsentiert Maximilian Janetzki dank der feinen Talent-Sensoren des Indie Radar Ruhr am Samstag, 25. Juli, um 19.30 Uhr vorm Gdanska am Altmarkt.

Zwischen leisen Tönen entwickelt Loki / Grünhäuser dank unheimlicher Kreativität und des Einsatzes musikalischer Effekte eine erstaunliche Tiefe in seinen Songs. Seit dem Erscheinen der im Oktober 2019 veröffentlichten Debüt-EP „The Tales of Antheon the Rabbit“ gilt der Musiker als vielversprechender Newcomer der deutschen Folktronica-Szene. Auf der Konzept-EP, die von der Odyssee des Hasen Antheon erzählt, überzeugt Loki mit abstrakten Klangkompositionen zu vielschichtiger Lyrik.

Eingängige Melodien und eindrucksvolle Soundscapes

Mit der neuesten Veröffentlichung „Blood“ beweist Loki erneut Gespür für eingängige Melodien und eindrucksvolle Soundscapes. Nach den kryptischen Texten der ersten EP hat diese Single nun ein klares Thema: Familie und wie wichtig diese in schweren Zeiten ist. Kein professionelles Tonstudio, sondern ein WG-Zimmer, keine Recording-Sessions, sondern Facetime-Konferenzen mit der Band: „Blood“ hört man die Isolation an und doch schenkt es Hoffnung und Wärme.

Der laut Indie Radar „innovativste Newcomer des Jahres“ dürfte besonders gefragt sein. Darum bittet das Gdanska dringend, vorab Tische zu reservieren mit dem Hinweis, zum Konzert zu wollen: online auf gdanska.de