Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Einsatz als Therapiehund

Die Tiere durchlaufen für den Einsatz als Therapiehund in sozialen Einrichtungen im Vorfeld eine spezielle Ausbildung. Hierbei werden die Hunde nicht nur an typische Hilfsmittel wie Rollstühle gewöhnt, sondern ebenfalls geschult, ein ruhiges Verhalten in Gegenwart älterer Menschen zu bewahren.

Eine Grundvoraussetzung ist, dass der Hund charakterlich ruhig, gutmütig und sensibel erscheint. Die Einsatzmöglichkeiten von Therapiehunden sind von Kindertagesstätten bis hin zu Pflegeheimen vielseitig. Gerade für Senioren kann der Besuch eines Therapiehundes im Rahmen des betreuerischen und therapeutischen Angebots entspannend und motivierend zugleich sein.