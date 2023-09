Deo-Explosion: Frau nach Verbrennungen nicht vernehmbar

Oberhausen. Nach der Explosion in einem Oberhausener Hochhaus durch entzündetes Deo stocken die Ermittlungen. Die mutmaßliche Täterin ist noch in der Klinik.

Wie heftig die Explosion im Hochhaus an der Straße „Drei Knappen“ gewesen sein muss, war auch Tage danach noch zu sehen: Die Fenster im fünften Stock waren zerstört und teilweise aus den Angeln gerissen. Die Mieterin, eine 22-Jährige, hatte sich bei der Explosion in ihrer Wohnung am 15. September 2023 um kurz vor Mitternacht schwere Brandverletzungen zugezogen. Auch zwei Wochen später ist die junge Frau noch in Behandlung im Krankenhaus und nicht vernehmungsfähig. Dies bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Duisburg.

Ein Sachverständiger hatte bereits festgestellt, dass die Explosion durch eine große Menge Deo verursacht wurde. Die Einsatzkräfte fanden zahlreiche Dosen in der Wohnung. Im Badezimmer war das versprühte Treibgas nach Kontakt mit einer Zündquelle explodiert. Wie durch ein Wunder blieb ein Mann, der sich in der Wohnung befunden hat, unverletzt.

Motiv-Suche: Lag es an einer Tiktok-Challenge?

Da die Ermittlungen derzeit nicht weitergehen können, bleibt das Motiv für das Unglück noch immer vollkommen unklar: Warum wurde derart viel Deo versprüht, dass es explodieren konnte? Hat vielleicht einer der vielen kuriosen Wettbewerbe auf der bei Jüngeren so beliebten Internet-Plattform Tiktok etwas damit zu tun? Seit einiger Zeit kursieren dort jedenfalls sogenannte Deo-Challenges. Meist junge Leute sprühen so lange Deo auf ihre Haut, bis eine Wunde entsteht. Offenbar geht es darum, so lange wie möglich durchzuhalten.

Explosion im Hochhaus: 21-Jähriger befand sich im Wohnzimmer

Das Gas kann allerdings auch als Rauschmittel eingesetzt werden. Laut der Staatsanwaltschaft in Duisburg werten die Ermittler zurzeit auch Mobilfunkdaten aus. Womöglich gebe es dort Hinweise auf das Motiv.

Die Mieterinnen und Mieter des Hochhauses konnten nach der Überprüfung durch einen Statiker das Gebäude kurze Zeit nach dem Unglück wieder betreten. Die zweite Person in der Wohnung, ein 21 Jahre alter Mann, wurde von der Polizei vernommen, machte allerdings von seinem Recht Gebrauch, nichts zu sagen. Er gab lediglich an, dass er sich zur Zeit der Explosion im Wohnzimmer befunden hat.

