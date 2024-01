One Billion Rising Demo am Valentinstag: Tanzend gegen Gewalt an Frauen

Oberhausen In Oberhausen wird der Platz vor dem Technischen Rathaus am 14. Februar zum Tanzpodium. Gratis-Übungstermine zur Einstimmung.

Die weltweite Kampagne „One Billion Rising“ ruft am Mittwoch, 14. Februar, unter dem Motto „Rise for Freedom“ am Valentinstag zum zwölften Mal auf gegen Gewalt an Mädchen und Frauen, um dieser endgültig ein Ende zu bereiten.

Um diesem Aufruf zu folgen, möchten die Oberhausener Kooperationspartner auch 2024 ein Zeichen gegen Gewalt setzen, um auf die Situationen aller Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen, die alltäglich Unterdrückung, Diskriminierung sowie Gewalt erleben. Die Kampagne „One Billion Rising“ nimmt die „eine Milliarde Opfer“ in den Blick. Eine Zahl, die laut UN-Statistik darauf hinweist, dass eine von drei Frauen in ihrem Leben zum Opfer einer Gewalttat wird.

„Wir erheben uns gemeinsam gegen Gewalt an Mädchen und Frauen.“ Britta Costecki - Gleichstellungsbeauftragte

Die Oberhausener Kooperationspartner – darunter der Verein Frauen helfen Frauen, die Evangelische Jugend, das städtische Netzwerk Mädchenförderung, das Kommunale Integrationszentrum, der Caritasverband, das Bildungswerk Ruhrwerkstatt sowie die städtische Gleichstellungsstelle – rufen auf zum Mittanzen und hoffen auf eine große öffentliche Tanzdemonstration. Los geht‘s am Valentinstag, 14. Februar, um 16.30 Uhr vor dem Technischen Rathaus, Bahnhofstraße 66 in Sterkrade. An diesem Tag gilt es, gemeinschaftlich tanzend ein Zeichen gegen Gewalt und Unterdrückung zu setzen. „Wir erheben uns gemeinsam gegen Gewalt an Mädchen und Frauen und stärken uns mit dieser Aktion zudem in unserer Gemeinsamkeit, die uns Kraft gibt, weiter gegen die Gewalt anzugehen“, meint Gleichstellungsbeauftragte Britta Costecki.

Zur Vorbereitung und zur Einübung des tänzerischen Flashmobs bietet Nadine Benninghoff an den Montagen 22. und 29. Januar um 17 Uhr kostenlose Trainingstermine für alle Interessierten im Gemeindesaal der Christuskirche, Weseler Straße 99 in Holten. Hier können sich Teilnehmerinnen – und Teilnehmer – auf die Choreografie zu „Break the Chain“ einstimmen. Eine Anmeldung zu den Trainingsterminen ist nicht nötig.

Neue Tanzsparte des Theaters ist mit einer Performance dabei

Auch das Theater Oberhausen unterstützt mit seiner neuen Tanzsparte Urban Arts mit einer Performance am Valentinstag die Aktion. Zudem gibt‘s am Donnerstag, 1. Februar, um 18 Uhr als offenes Training einen zusätzlichen Übungstermin für alle Interessierten. Treffpunkt ist an der Pforte/ Bühneneingang am Will-Quadflieg-Platz.

Wer sich als Gruppe oder als Einzelperson an „One Billion Rising“ beteiligen möchte und Hilfe bei der Umsetzung braucht, melde sich bei der Gleichstellungsstelle im Rathaus unter 0208 825 2050 oder per Mail an gleichstellungsstelle@oberhausen.de.

