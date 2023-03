Dekra-Team startet Spendenaktion für Erdbebenopfer

Oberhausen. Das Auto checken lassen und mit einer Spende den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien helfen – das Dekra-Team in Oberhausen macht es möglich.

Die Mitarbeiter der Dekra Automobil GmbH starten einen kostenlosen Frühjahrs-Autocheck, um auf diese Weise Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln.

Die Initiatoren der Aktion hoffen auf große Resonanz, so dass am Ende alle Spenden der Not- und Katastrophenhilfe „Aktion Deutschland hilft“ für die betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien übergeben werden können. Die Spenden werden in verplombten Spendendosen in bar gesammelt. Jeder Euro zählt.

Die Aktion läuft am Oberhausener Standort der Dekra Automobil GmbH, Im Lipperfeld 20, am Samstag, 11. März, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 12. März, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

