Deich-Erosion an der Emscher: „Keine Gefahr für Oberhausen“

Oberhausen. Die aktuellen Nachrichten vom Emscherufer in Dinslaken beunruhigen Stadt und Region. Sind die Emscherdeiche in Oberhausen ebenfalls gefährdet?

Die Nachrichten vom einbrechenden Emscherdeich in Dinslaken haben auch in Oberhausen große Besorgnis ausgelöst: Sind die Dämme hier ebenfalls gefährdet?

Auf einer Strecke von rund 300 Metern hat es im Bereich der Emschermündung auf Dinslakener Stadtgebiet nach den starken nächtlichen Regenfällen eine Erosion des Emscherdeiches gegeben, bestätigte die Emschergenossenschaft am Freitagvormittag.

Deichexperten seien vor Ort präsent und sicherten das Bauwerk, heißt es. Die Emschergenossenschaft unterstreicht: „Aktuell liegt keine Gefahr für die umliegende Region vor.“ In Nachbarstädten wie Oberhausen mit seinem besonders langen Emscherabschnitt gibt es danach also kein erhöhtes Risiko, dass Deiche nach dem beträchtlichen Regen der Nacht erodieren oder gar brechen könnten. Die Emschergenossenschaft will im Lauf des Tages weiter über die Lage informieren. Auf Facebook veröffentlichten Nutzer Bilder aus Oberhausen, die den hohen Wasserstand und die Fließgeschwindigkeit der Emscher zeigen.

Bagger und schweres Gerät am Emscherdeich in Dinslaken im Einsatz

Schweres Gerät war am Freitagmorgen an der Emscher in Dinslaken im Einsatz, um den Deich zu sichern. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Wohnhäuser in Nähe des betroffenen Deichabschnitts in Dinslaken werden nach jüngsten Meldungen nun doch nicht evakuiert. Das sei wegen der Lage des Wohngebietes nicht nötig, wird Ilias Abawi, Sprecher der Emschergenossenschaft, zitiert. Nur ein Dinslakener Betrieb, der dort in Ufernähe liege, wurde vorsorglich geräumt. Ein Bagger und weiteres schweres Gerät war an der Bruchstelle am Freitagmorgen im Einsatz, um den Deich mit Steinen zu stabilisieren. Zudem seien Bäume auf dem Deich entfernt worden, um mehr Platz für Großgeräte zu schaffen.

Holtener Bruch wird zum riesigen Überflutungs-Areal

Das Thema Starkregen und Hochwasser beschäftigt seit Längerem die Fluss-Experten der Emschergenossenschaft mit Blick auf Oberhausen: In Holten entsteht im dortigen Holtener Bruch ein riesiges Areal, auf dem sich ein mögliches Hochwasser der Emscher künftig ausbreiten kann. Rund zwanzig Hektar der Auenflächen sind derzeit bereits eingesät und zirka 400.000 Kubikmeter Boden für die neue Emscher-Aue ausgehoben worden. Im Falle eines Hochwassers können hier künftig Wassermengen bis zu einer Menge von rund 1,6 Millionen Kubikmeter – das entspricht dem Inhalt von knapp zehn Millionen Badewannen – aufgefangen werden.

