Oberhausen. Wie dehnen sich Läufer und Kraftsportler richtig? Tipps gibt Trainer Karl-Heinz Fischer vom Oberhausener „Center Sport“.

Egal, ob auf dem Laufband oder an der Hantel: Wer Sport treibt, macht auch seiner Gesundheit zuliebe die ein oder andere Dehnübung. Doch wie handhaben es die Oberhausener? Wir haben im Studio Center Sport an der Wehrstraße nachgefragt – und festgestellt: So mancher Hobbysportler stretcht sich nicht so gerne.