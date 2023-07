Debattierclub der Katholiken dreht sich um Migration

Foto: dpa Picture-Alliance / Frank May

Menschen mit Wurzeln in zig verschiedenen Ländern leben auch in Oberhausen. Beim Debattierclub geht es um ihr Zusammenleben.

Oberhausen. Im Klosterladen könnte es wieder voll werden, denn auch diesmal ist das Thema brisant. Sich gegenüber stehen zwei unterschiedliche Diskutanten.

Das Stadtdekanat Oberhausen lädt erneut zu einer Ausgabe seines „Debattierclubs“. Am Freitag, 18. August, 18.30 Uhr, soll es um den Themenkomplex Migration und Integration gehen. Die Gesprächsteilnehmer bringen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit.

Der Abend soll unter dem Motto „Oberhausen ist Vielfalt“ stehen, schreibt Katholikenratsvorsitzender und Gastgeber Thomas Gäng in der Ankündigung. Das gewählte Thema sei spannend und wichtig und bewege bestimmt viele Menschen auch in unserer Stadt.

Zwei Gäste sind diesmal zur Debatte im Sterkrader Klosterladen an der Ramgestraße 4 eingeladen: WAZ-Redakteurin Ruşen Tayfur und der SPD-Politiker Jürgen Schmidt, Dezernent für Familie, Schule, Integration und Sport. Die Eltern der in Duisburg geborenen Journalistin sind vor Jahrzehnten nach Deutschland eingewandert, was dazu führte, dass sie ihr Leben als Mensch mit „Migrationsvordergrund“ führt, wie sie es bezeichnet. Schmidt wiederum ist für die Belange der fast 40.000 Oberhausener Bürgerinnen und Bürger mit ausländischen Wurzeln verantwortlich.

Debattierclub in Oberhausen: Fairer und wertschätzender Meinungsaustausch

Im Juni hatte ein Debattierclub-Abend zum Thema Abtreibung mit Thomas Gäng und der Gleichstellungsbeauftragten Britta Costecki eine große Resonanz erfahren. Bis auf die Straße hinaus standen Interessierte, die der Diskussion folgen und selbst Wortbeiträge hinzufügen wollten.

„Trotz des hochsensiblen und emotionalen Themas ist es uns gelungen, kontrovers, aber immer auch sachlich und wertschätzend miteinander zu sprechen“, schreibt Thomas Gäng. Dies wünsche er sich auch für die kommende Veranstaltung. Eingeladen seien alle, die fair miteinander diskutieren wollen und auch in der Lage sind, gegenteilige Meinungen auszuhalten“.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird bis zum 14. August per Mail an stadtdekanat.oberhausen@gmx.de gebeten.

