Arbeitsmarkt Das sind die zehn gefragtesten Ausbildungen in Oberhausen

Oberhausen. Seit Beginn des Ausbildungsjahres haben sich 1128 Bewerber gemeldet. Die Zahl geht allerdings weiter zurück. Die Tops und Flops der Ausbildungen.

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle in Oberhausen weiter zurückgegangen. Im aktuellen Ausbildungsjahr, das am 1. Oktober begann, meldeten sich bis März 1128 Menschen. Das waren 51 weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang von 4,3 Prozent entspricht. Trotz des viel diskutierten Fachkräftemangels ist auch die Zahl der Ausbildungsstellen gesunken. 1034 Stellen wurden bislang angeboten, 14 weniger als im Vorjahr.

„Ein erster Blick auf den Oberhausener Ausbildungsmarkt zeigt einen weiteren Rückgang der Bewerberzahlen. Diesen Trend beobachten wir bereits seit einigen Jahren“, wird Arbeitsagentur-Chef Jürgen Koch in einer Pressemitteilung zitiert. Dem wirke die Agentur für Arbeit mit einem umfangreichen Angebot entgegen. Zuletzt fand Mitte März die Woche der Ausbildung statt. Koch appelliert an die Bewerber: „Traut Euch etwas zu! Bewerbt Euch um eine Ausbildung in dem Bereich, der Euch liegt und der Euch Spaß macht. Ein weiterer Schulbesuch ist nicht immer der Königsweg! Geht Euren Weg und nicht den, der vermeintlich bequemer erscheint!“

Besonders beliebt sind bei den Bewerberinnen und Bewerbern Ausbildungen im Kfz-Bereich. Die Verlierer sind Ausbildungen im Verkauf und im Einzelhandel. Der Überblick über die Tops und Flops gemäß den Arbeitsagentur-Zahlen:

Die TOP 10 der Berufswünsche der unversorgten Bewerber (In Klammern die Anzahl):

Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Pkw-Technik (51)

Kaufmann/-frau – Büromanagement (51)

Kaufmann/-frau im Einzelhandel (33)

Verkäufer/in (33)

Medizinische/r Fachangestellte/r (32)

Elektroniker/in- Energie-/Gebäudetechnik (25)

Friseur/in (22)

Anlagenmechaniker/in - Sanitär-/Heiz.-Klimatechnik (20)

Automobilkaufmann/-frau (16)

Verwaltungsfachangestellte/r- Kommunalverwaltung (15)

TOP 10 der unbesetzten Ausbildungsstellen (Anzahl in Klammern):

Verkäufer/in (63)

Kaufmann/-frau im Einzelhandel (59)

Kaufmann/-frau – Büromanagement (44)

Anlagenmechaniker/in - Sanitär-/Heiz.-Klimatechnik (42)

Elektroniker/in- Energie-/Gebäudetechnik (29)

Medizinische/r Fachangestellte/r (25)

Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk – Bäckerei (23)

Industriekaufmann/-frau (16)

Handelsfachwirt/in – Ausbildung (15)

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (15)

