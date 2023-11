Das sind die Höhepunkte des Dreikönigsfestes in Sterkrade

Oberhausen. Das Dreikönigsfest in Oberhausen-Sterkrade ist ein Traditionstermin, der Besucherscharen lockt. Dieses Programm ist für 7. Januar 2024 geplant.

Das Dreikönigsfest in Sterkrade soll am Sonntag, 7. Januar, eine große Nummer im Stadtnorden von Oberhausen werden. Über 12.000 Besucher werden erwartet.

Die dabei federführende Sterkrader Interessengemeinschaft (Stig) will an dem von ihr beantragten verkaufsoffenen Sonntag, 7. Januar, alle wichtigen City-Schauplätze bespielen. So sollen auf dem gerade neu gestalteten Kleinen Markt die Stände der beliebten „Spätschicht“ präsent sein und das Publikum mit abwechslungsreichem Angebot (Food Trucks, lokale Gastronomen, Sterkrader Spezialitäten etc.) verwöhnen.

Auf dem Großen Markt gibt es einen „Street Food Circus“. Hier soll leckeres Essen aus aller Welt präsentiert werden. Es werden neue Kreationen und neu interpretierte Klassiker aufgetischt.

Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Schornsteinfeger

Auf der Steinbrinkstraße (von der St.-Clemens-Kirche bis zum Center Point und weiter Richtung Altes Rathaus) präsentieren sich die Freiwillige Feuerwehr (mit der bekannten Puppenbühne), das THW und Schornsteinfeger. Hier werden interessante Einsatzfahrzeuge und Geräte zu sehen sein. Außerdem werden die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Brandschutz-Vorsorge und Rauchmelder informiert. Die Schornsteinfeger verteilen zum Jahresbeginn Glücksbringer an die Besucher.

Die Bahnhofstraße (ab Center Point bis Zilianplatz) ist Aufstellfläche für Oberhausener Schausteller mit ihren bunten Angeboten. Auf der gesamten Veranstaltungsfläche startet ein Programm mit vielen Künstlern (z. B. Eiskünstler, Stelzenläufer) und Ballonmodellage. Die Geschäfte im Umfeld des Festes sollen von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Die Oberhausener werden an diesem Tag allerdings mit größter Wahrscheinlichkeit die Qual der Shopping-Wahl haben, denn zugleich ist ein verkaufsoffener Sonntag im Centro geplant.

