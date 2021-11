Das sind die fünf neuen „Brückenschlag“-Projekte Oberhausen

Oberhausen. Das „Brückenschlag“-Programm soll Projekte in Alt-Oberhausen und Lirich fördern. Jetzt gibt es fünf neue Vorhaben.

Fünf neue Verfügungsfondsprojekte hat der Beirat zum „Brückenschlag“-Projekt in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch, 10. November, beschlossen.

Es war die die vierte Sitzung des Beirats „Brückenschlag“ in diesem Jahr. Unter Einhaltung der 3G-Regel konnte dieses Treffen nun nach langer Zeit wieder in Präsenzform in der Luise-Albertz-Halle stattfinden.

Mit dem Projekt „Christoph Schlingensief: Person und Werk – eine Broschüre“ wird Anschauungsmaterial erarbeitet, das über das Leben und Wirken des Oberhausener Künstlers informieren soll. Die Broschüre soll anschließend an verschiedenen Stellen im „Brückenschlag“-Gebiet zur Ansicht und Lektüre ausgelegt werden.

Auf dem Schulhof der Adolf-Feld-Schule möchte das Projekt „Mehr als nur ein Schulhof – Entwicklung eines multifunktionalen grünen Lebensraums im Stadtteil“ zwischen Januar und April 2022 in Gemeinschaftsarbeit mit Schülerinnen und Schülern den Schulhof gezielt aufwerten und für den Stadtteil öffnen.

170 Jahre jüdisches Leben in Oberhausen

Die Initiatoren des Projekts „Jüdisches Leben in Oberhausen“ möchten anlässlich der Jubiläen 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und 170 Jahre in Oberhausen eine Informationsbroschüre über die Geschichte jüdischen Lebens in Oberhausen erstellen. Die Broschüre, die an alle Haushalte verteilt werden soll, soll auch zum Abbau von Vorurteilen beitragen und außerdem zum Besuch der jüdischen Gemeinde Perusch am Friedensplatz einladen.

Von Mitte November 2021 bis Mitte Juni 2022 finden mit dem Projekt „Stadtpavillon“ im und am Pavillon vor der Herz-Jesu-Kirche am Altmarkt regelmäßige Kunst-Mitmach-Aktionen für Kinder, Jugendliche und Familien statt. Künstlerinnen und Kunstvermittlerinnen werden Materialien zum kreativen Ausprobieren bereitstellen und offene Workshops anbieten.

Mit dem Projekt „Ökologische Aufwertung der Baumscheiben am Altmarkt“ werden Anwohnerinnen und Anwohner mit in die Bepflanzung der Baumscheiben am Altmarkt eingebunden. Mit Hilfe von Informationstafeln, die für die Baumscheiben angefertigt werden sollen, sollen die Themen Biodiversität, Lebensqualität und Baumscheibenpatenschaft dargestellt werden.

Im kommenden Jahr stehen weiterhin Fördermittel für die Umsetzung von Projekten zur Verfügung. Wer eine interessante Projektidee hat und aktiv an der Entwicklung des Programmgebiets „Brückenschlag“ mitwirken möchte, sollte sich mit dem Stadtteilbüro an der Marktstraße in Verbindung setzen: 0208 8284 9086 oder per E-Mail an info@brueckenschlag-ob.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen