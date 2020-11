Nicht nur der Oberhausener Krisenstabsleiter Michael Jehn atmet auf: Die an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Corona-Zahlen sind am Mittwoch endlich aktuell und korrekt.

Die Übertragung der entsprechenden Daten-Datei an die Behörde ist in der Nacht zu Mittwoch reibungslos verlaufen. Mehrere Tage dauerten die Probleme bei der Datenübertragung der Stadt ans Land an. Ursache war eine missglückte Umstellung von Computerprogrammen. Weil Neuinfektionen technisch nicht gemeldet werden konnten, sank der offizielle Inzidenzwert fürs Stadtgebiet Oberhausen im Land auf unter 60.

Stadt: Keine Neuinfektion geht in den Daten verloren

Doch nun ist klar: Der Inzidenzwert an Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, liegt derzeit in Oberhausen bei 134,3. Händisch von der Stadt ausgerechnet betrug dieser Wert am Dienstag noch 95,4. Da aber etliche Testergebnisse noch ausstanden und noch nicht eingepflegt werden konnten, wies Jehn im Gespräch mit der Redaktion schon am Dienstag darauf hin: „Ich rechne mit einem steigenden Inzidenzwert.“ Ausdrücklich versichert der Ordnungsdezernent allen Bürgern, dass durch die tagelange Datenpanne keine einzige ermittelte Neuinfektion in den Datensätzen verloren gegangen ist – alle Fälle würden nachgemeldet.

15 Neuinfektionen in Oberhausen am Dienstag

Demnach hatten sich 15 Oberhausener am Dienstag nachweislich neu mit Corona infiziert (Stand: 0.00 Uhr am 4. November 2020); in der Woche vom Mittwoch, 28. Oktober, bis einschließlich 3. November zählte die Stadt 283 Neuinfektionen von Oberhausenern. Seit Beginn der Pandemie hatten fast 1400 Oberhausener eine Corona-Infektion (exakt 1391); 960 von ihnen sind wieder genesen. 17 Oberhausener sind mit oder an Corona gestorben.

Die städtische Corona-Hotline (0208-825-7777) ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Die NRW-Corona-Hotline ist werktags bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0211-9119-1001 zu erreichen.