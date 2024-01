Das passiert mit Oberhausens letztem Overhead-Projektor

Oberhausen Der letzte Overhead-Projektor an einer Oberhausener Schule wird bald ausgemustert. Doch er bleibt an einem ganz besonderen Ort erhalten.

Früher gehörten sie zum Schul-Alltag wie das Läuten der Pausenklingel: die Overhead-Projektoren. Mit Licht- und Spiegeltechnik haben Lehrkräfte damit Texte oder Abbildungen von einer Folie an die Wand projiziert. Doch die moderne Welt hält auch an Oberhausens Schulen Einzug: Overhead-Projektoren gehören (bald) der Vergangenheit an.

Den tatsächlich letzten Overhead-Projektor, der an einer Schule noch im Einsatz ist, will die Stadt der Nachwelt aber erhalten. Oberbürgermeister Daniel Schranz übergibt ihn höchstpersönlich dem Team des historischen Klassenzimmers. Das Schulmuseum an der Eschenstraße wird vom Oberhausener Stadtarchiv gepflegt und gibt einen Einblick in die Schulgeschichte.

Die Tage des letzten Projektors sind gezählt: Für Donnerstag, 25. Januar, ist die offizielle Übergabe geplant. Dann wechselt der Overhead-Projektor, der derzeit noch an der Brüder-Grimm-Schule in der Innenstadt im Einsatz ist, seinen Standort. Neue Adresse: Historisches Klassenzimmer, Eschenstraße 60 in Lirich.

