Das haben die Klimaschützer beim Klimacamp in Oberhausen vor

Oberhausen. Klimacamp zur Rettung des Sterkrader Waldes: Die Klimaschützer verbinden ihr kommendes Zeltlager mit einer Info-Offensive. Das haben sie vor.

In der nächsten Woche startet am Freitag, 14. Juli, das Klimacamp zur Rettung des Sterkrader Waldes. Es handelt sich bereits um das zweite entsprechende Camp auf der Weierheide.

Vom 14. bis 24. Juli gibt es ein Info- und Debattenprogramm für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Erhalt des Waldes einsetzen möchten. Es werden Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet.

Das Programm im Zuge des Camps soll möglichst vielfältig werden: Am 16. Juli und am 23. Juli sind jeweils Waldspaziergänge angekündigt. Los geht es um 12 Uhr am Parkplatz Hiesfelder Straße. Aber auch ein Besuch auf der Campfläche selbst werde sich lohnen, heißt es: Am 16. Juli wird dort – im Anschluss an den Waldspaziergang – eine Diskussionsrunde mit Anwohnern und Bürgern stattfinden. Weiterhin ist eine große Vernetzungsrunde am Donnerstag, 20. Juli, um 16 Uhr geplant.

Workshops, Konzerte und Filmvorführungen

Zu einem besonders wichtigen Tag soll der Samstag, 22. Juli, werden: An diesem Tag werden Aktivistinnen und Aktivisten aus dem globalen Süden, wie unter anderem Peter Emorinken-Donatus, den Tag mit Workshops und anderen Programmpunkten füllen. An vielen Abenden sind Konzerte oder Filme passend zum Thema Klimaschutz angekündigt.

„Wir laden ausdrücklich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen und der Umgebung ein. Kommt vorbei und lernt uns und einander kennen!“, sagen Linda Kastrup und Mara Kleine, Sprecherinnen der Gruppe „Sterki bleibt“. Der Sterkrader Wald müsse nicht nur wegen der Naherholung erhalten bleiben, sondern auch, weil er als natürliche Klimaanlage gegen kommende Hitzesommer benötigt werde. Das gesamte Programm sowie weitere Informationen sind auf der Webseite des Klimacamps zu finden: www.sterkibleibt.de

