Das fordert Oberhausens CDU-Chef gegen die aktuelle Krise

Oberhausen. Anpassung der Einkommenssteuer, Erhöhung der Kilometerpauschale: Das fordert Oberhausens CDU-Chef Hausmann, um die Folgen der Krise abzufedern.

Der Oberhausener CDU-Kreisverbandsvorsitzende Wilhelm Hausmann sieht „Tausende Firmeninsolvenzen und Existenznöte von Millionen Familien“ auf Deutschland zukommen, „wenn die Ampel jetzt nicht handelt“. Hausmann stellt in einer Presseerklärung gleich mehrere Forderungen an die Regierung in Berlin, um Bürgerinnen und Bürger in der aktuellen Energie- und Preissteigerungs-Krise zu entlasten.

So soll die Regierung bei der Einkommenssteuer nachjustieren und rückwirkend zum 1. Januar 2022 an die hohe Inflationsrate anpassen. Sonst würden Lohnerhöhungen, etwa durch neue Tarifverträge, „überproportional vom Staat abgeschöpft“, meint Hausmann, der auch Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Ruhr ist. Der Staat dürfe nicht zum „Gewinner der Inflation“ werden. „Die inflationsbedingt höheren Steuereinnahmen müssen den Steuerzahlern zurückgegeben werden.“

Zudem will Hausmann eine Erhöhung der Kilometerpauschale für Berufspendler auf 60 Cent ab dem ersten Kilometer. Bislang können Arbeitnehmer für die Wegstrecke zur Arbeit nur 30 Cent ab dem ersten Kilometer und 38 Cent ab dem 21. Kilometer geltend machen. „Dies deckt die gestiegenen Fahrtkosten jedoch nicht ab“, sagt der Christdemokrat.

Dritte Forderung: Die Steuern auf Energie solle die Bundesregierung auf das in der EU zulässige Mindestmaß senken. Allein beim Strom seien die Belastungen in Deutschland durch die Stromsteuer für Unternehmen 40 mal so hoch wie sie nach der EU-Vorgabe sein könnten, bei privaten Haushalten 20 mal so hoch.

