Das erwartet Tim aus Oberhausen im „The Taste“– Finale

Tim aus Oberhausen hat sich mit einem Karottenkuchen ins Finale von „The Taste“ gekocht. Zu sehen am Mittwoch, 27. Oktober, um 20.15 Uhr in Sat.1.

Oberhausen. Tim aus Oberhausen hat sich bei „The Taste“ ins Finale gekocht. Am Mittwoch, 27. Oktober, erwartet ihn seine vielleicht größte Herausforderung.

Der Oberhausener Tim hat es geschafft – er ist mit seinem Coach und Sternekoch Tim Raue ins Finale von „The Taste“ gekommen. Am Mittwoch, 27. Oktober, darf er im großen Finale um 20.15 Uhr in Sat.1 wieder den Löffel schwingen.

Mit einem Karottenkuchen mit weißer Schokolade und Limette hat sich der 31-Jährige aus dem Halbfinale direkt ins Finale gekocht. Sein Coach und Namensvetter Tim Raue ist begeistert: „Tim, herzlichen Glückwunsch! Du bist im Finale! Hätte ich so auch nicht geglaubt. Trotzdem: In der Riege, Chapeau. Hat er gut gemacht.“

Doch mit dem Kuchen, sagt Tim, sei er einen sicheren Weg gegangen: „Ein bisschen Kuchen mit weißer Schokolade und Limette. So einfach kann es auch sein.“ So einfach wird es im Finale allerdings nicht: Gastjurorin Lisa Angermann und Gastjuror Roland Trettl wollen im Teamkochen drei Texturen aus Artischocke, Zwiebel, Kaisergranat, Saibling, Himbeere, Apfel und Blumenkohl sehen.

Auch im Solokochen werden den Hobby- und Profiköchen in drei Duellen verschiedene Zutaten zur Auswahl gestellt bis in der finalen Runde jedem Coach in nur 60 Minuten eine süß-salzige Komposition auf dem Löffel präsentiert werden muss.

Davon lässt sich Tim nicht einschüchtern. Er zeigt sich motivierter denn je und wird am kommenden Mittwoch alles geben.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen