Das Beschwerde-Telefon in Oberhausen hat eine Panne

Oberhausen. Ein Oberhausener wollte der Stadt eine zugewucherte Straße melden – konnte aber die Beschwerde-Hotline nicht erreichen. So kommt man durch.

Die Beschwerde-Hotline der Stadt Oberhausen hat einen technischen Defekt. Wenn die Leitung belegt ist, ertönt weder ein Besetztzeichen noch setzt die Warteschleife ein. Dadurch entstehe der falsche Eindruck, das Telefon sei ausgestellt, teilte die Stadt auf Anfrage der Redaktion mit. Die Hotline sei jedoch aktiv. Die Stadt bittet Bürgerinnen und Bürger, die vergebens die Nummer wählten, es mehrmals zu probieren.

Warum das Beschwerde-Telefon der Stadt Oberhausen gerade schwer erreichbar ist

Der Oberhausener Dieter Grzenia konnte sie in den vergangenen Tagen nicht erreichen. Er wollte melden, dass an der Püttstraße so viele Brennnesseln wachsen, dass Mütter mit Kinderwagen dort kaum durchkommen. Die Stadt hat unterdessen angekündigt, den technischen Fehler zu beheben und bittet um Entschuldigung. Die Beschwerde-Hotline ist unter der Nummer 0208 825-7777 erreichbar. Dort können Menschen in Oberhausen auf Probleme in ihrem Umfeld, etwa Lärm, Müll oder Schäden hinweisen.

