Darum müssen Bäume in Oberhausener Wäldern gefällt werden

Oberhausen. In der Hühnerheide und in Osterfeld müssen Bäume gefällt werden. Experten erklären die Hintergründe und bieten ein Info-Treffen an.

Ab Mitte November beginnen die Servicebetriebe Oberhausen wieder mit ihren Durchforstungsarbeiten im Stadtwaldgebiet. In diesem Jahr konzentrieren die sich auf die Hühnerheide sowie den Stadtwald Osterfeld. Das städtische Grün ist überlebenswichtig, gerade in Zeiten des Klimawandels und die städtischen Maßnahmen, die auf den ersten Blick für Unverständnis sorgen mögen, sind notwendig, um die biologische Vielfalt, die Produktivität und die Verjüngungsfähigkeit des Waldes zu erhalten. Kurzum: Es muss etwas weggenommen werden, damit die grünen Lungen weiter atmen können.

Insgesamt kümmern sich die Servicebetriebe im Auftrag der Stadt um etwa 476 Hektar Wald. Die geplanten Durchforstungen umfassen eine Gesamtfläche von etwa 17 Hektar, verteilt auf neun verschiedene Waldbestände. Damit nicht zu viel des ökologisch wertvollen Baumbestandes verloren geht, darf während der Fäll- und Pflegearbeiten maximal 15 Prozent der Holzmaße entnommen werden.

Waldbestand in Oberhausen: Mancher Baum ist 190 Jahre alt

Der Stadtwald Osterfeld mit seinem 45 Hektar großen Buchenwaldbestand – darunter bis zu 190-jährige Altbaumbeständen – besteht zu hundert Prozent aus Laubwald, der überwiegend mehrschichtig aufgebaut ist. Die jüngeren Bestände bis zum Alter von 70 Jahren sind Nachkriegsaufforstungen, die älteren bis 190-jährigen Bäume sind laut Bericht der Servicebetriebe durch Splitter und Geschosse vorgeschädigt und ihr Holz damit weitgehend entwertet. Das 145 Hektar große Waldgebiet Hühnerheide an der Stadtgrenze zu Dinslaken besteht zu 98 Prozent aus überwiegend mehrschichtigem, 50- bis 85-jährigem Laubmischwald aus Nachkriegsaufforstungen. Besucherinnen und Besucher der Wälder können an den farbigen Markierungen an den Bäumen erkennen, welche Exemplare im Rahmen der Waldpflege weichen müssen.

Durchforstungen im Stadtwald: Stadt Oberhausen klärt Interessierte auf

Die Servicebetriebe Oberhausen laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu zwei Begehungen in den betroffenen Gebieten ein. Hierbei werden die Durchforstungsarbeiten im Detail erklärt und es können Fragen gestellt werden. Am Dienstag, 24. Oktober, um 17 Uhr im Stadtwald Osterfeld, Treffpunkt Freizeithaus Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322 und am Donnerstag, 26. Oktober, 15.30 Uhr, im Waldgebiet Hühnerheide, Treffpunkt Waldparkplatz an der Straße zum Ravenhorst vor der rot-weißen Durchfahrtssperre.

