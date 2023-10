Darum hat Ella (5) aus Oberhausen jetzt einen Polizeiausweis

Oberhausen. Polizeieinsatz auf dem Willy-Brandt-Platz: Diesmal sind die Ordnungshüter nicht Kriminellen auf der Spur, sondern zeigen für Ella (5) Präsenz.

Seit diesem Herbst klärt die Polizei Oberhausen Seniorinnen und Senioren mit einem speziellen Stickeralbum über die dreisten Machenschaften von Enkeltrickbetrügern auf. Zusammen mit ihren Enkeln sollen Oma und Opa die Alben mit schmucken Sammelbildern füllen. Das einladende Motto dazu lautet: „Kleb’ den Kriminellen einen!“ Als eines der ersten Sammel-Duos haben jetzt Birgit Peters und ihre Enkelin Ella (5) das Heft komplett gefüllt und dafür den Goldenen Spezial-Sticker der Polizei Oberhausen erhalten.

Die Sammelhefte enthalten viele Infos und Hinweise, wie sich Seniorinnen und Senioren am besten verhalten, wenn sie von den dreisten Kriminellen angerufen werden. Die Betrüger wollen mit einer erfundenen Geschichte – etwa über angebliche Notlagen von Familienmitgliedern – an das Geld ihrer Opfer kommen.

Die ungewöhnliche Aufklärungskampagne der Polizei sorgt bereits über die Oberhausener Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen und erntet viel Anerkennung. Wie Polizeisprecher Tom Litges berichtet hat die Polizei Duisburg bereits Interesse bekundet, so ein Projekt auch in ihrem Bereich zu starten. Es sei durchaus denkbar, dass noch weitere Polizeipräsidien in NRW die Info-Kampagne übernehmen, so Tom Litges.

Fototermin mit Polizeipräsident auf dem Willy-Brandt-Platz

Geballte Polizeipräsenz: Der amtierende Polizeipräsident Dietmar Leyendecker (links) zeichnete Ella und ihre Oma Birgit Peters auf dem Willy-Brandt-Platz mit dem Goldenen Sticker aus. Mit dabei: Marcel Wessling vom Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), Polizeihauptkommissar Franz Schönberger, Björn Metzler (KOD) und Polizeihauptkommissar Thomas Winkler. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Und was sagt Enkelin Ella dazu? Angesichts der geballten uniformierten Polizeipräsenz bei der offiziellen Übergabe des Goldenen Stickers – sogar der amtierende Oberhausener Polizeipräsident Dietmar Leyendecker war auf dem Willy-Brandt-Platz beim Fototermin dabei – verfiel die Fünfjährige in ein nicht unfreundliches, aber dafür umso tieferes Schweigen. Reporterfragen beantwortete Ella fortan nur noch maximal mit einem Kopfnicken.

Buntes Ausmal-Bild im Album: Senioren lassen ihre Muskeln spielen

Oma Birgit versicherte aber, dass das gemeinsame Füllen des Sammelheftes in den vergangenen Wochen sehr viel Spaß gemacht habe. Das schöne bunte Ausmal-Bild von Ella in dem Album zeigt das eindrucksvoll: Da flieht ein verzweifelter Krimineller vor rüstigen Senioren, die ihre Muskeln spielen lassen. Ganz besonders hat sich Ella aber über den ihr verliehenen Junior-Dienstausweis der Polizei Oberhausen gefreut. Den gab es als Belohnung fürs eifrige Sammeln der insgesamt 30 Stickerbilder noch dazu.

Bislang hat die Polizei Oberhausen bereits rund 300 Sammelalben an Großeltern und Enkel im Stadtgebiet ausgegeben. Wer Interesse hat mitzumachen, kann eine Mail an nmdo.oberhausen@polizei.nrw.de schreiben. Auf diesem Weg kann das Stickeralbum mit allen weiteren Infos zur Aufklärungskampagne bestellt werden. NMDO? Auch dafür gibt es eine Erklärung. Das Kürzel steht für: „Nicht mit deiner Oma! Nicht mit deinem Opa!“

