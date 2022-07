Darum adoptiert das Centro Oberhausen einen Elefanten

Oberhausen. Das Centro Oberhausen übernimmt die Patenschaft für einen Elefanten aus Kenia. Was das mit dem Kinderspielplatz „Centrolino“ zu tun hat.

Benjamin Blümchen ist im Centro Oberhausen kein Unbekannter. In den Anfangsjahren des Einkaufszentrums dekorierte die elefantöse Kinderfigur den Centro-Park. Jetzt dreht sich im Westfield Centro erneut alles um einen Dickhäuter: Die Shopping-Mall übernimmt die Patenschaft für einen echten afrikanischen Elefanten.

Der Grund ist ein eigentlich noch recht junger Geburtstag: Die Kinderbetreuung und Spielecke „Centrolino“ öffnet seit fünf Jahren am Eingang zum Platz der Guten Hoffnung. Das Centro hat dort einen sogenannten „Entdeckerwald“ mit Lern- und Spielstationen errichtet.

Westfield Centro: Eltern des Paten-Elefanten von Wilderern erschossen

„Dieser spielerische Bildungszugang wird nun durch eine Kooperation mit dem Safariland Stukenbrock verstärkt“, teilt das Einkaufszentrum mit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierparks aus dem Kreis Gütersloh sollen an besonderen Terminen im „Centrolino“ nämlich über Tierreich und Artenschutz sprechen.

Das Safariland gebe älteren „Rentner-Elefanten“ ein Zuhause, erklärt das Centro. Die jüngste Kuh sei rund 40 Jahre alt und besitze ein 4.000 Quadratmeter großes Gehege.

„Nicht so leicht hat es dagegen das neue Patenkind Ziwadi. Ihre Eltern wurden von Wilderern erschossen und seitdem lebt sie mit ihrem Pfleger und den anderen Waisen in einem Holzstall in Kenia“, erklärt das Westfield Centro weiter. Darum wolle das Einkaufszentrum nun helfen.

Westfield Centro: Kinderspielplatz „Centrolino“ öffnet seit fünf Jahren

Der Spielbereich „Centrolino“ steht Kindern und Junggebliebenen offen. Die zusätzliche Kinderbetreuung ist für jüngere Kinder zwischen drei und zehn Jahren gedacht. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Die Kinderbetreuung ist freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet - sowie in den Schulferien von Nordrhein-Westfalen jeweils donnerstags von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt zur Spielfläche ist frei. Die Kinderbetreuung ist allerdings kostenpflichtig: Pro Kind und angefangener Stunde sind es laut Homepage 5 Euro.

