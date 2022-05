Culcha Candela haben noch Karten für Kurzentschlossene

Oberhausen. Der Auftritt der „Kulturkerzen“ am Montag, 9. Mai, in der Turbinenhalle 2 ist der einzige in NRW. Die Top Ten-Tour verspricht ein Hit-Feuerwerk.

Die „Kulturkerzen“ aus der Hauptstadt flackern, aber sie verlöschen nicht: Zweimal mussten Culcha Candela ihre Tournee verschieben – jetzt gibt’s noch Tickets für 44 Euro an der Abendkasse für den Auftritt am Montag, 9. Mai, um 20 Uhr in der Turbinenhalle 2. Es ist der einzige Termine ihrer „Top Ten“-Tour in NRW.

2022 ist für die Hip-Hop, Reggae- und Dancehall-Truppe ein besonderes Jahr, denn die Berliner Band feiert ihr 20-jähriges Bestehen in einem harten Business und geht mit neuem Album auf Tour. Die stets spaßbereiten großen Jungs sind mit ihrer langen Karriere bereits Deutschlands „Gute-Laune-Dinosaurier“. Doch bei all der Party und den tanzbaren Hits haben sie nie ihre Leidenschaft für die Musik verloren.

Hits mit Haltung (v.li.): Johnny Strange, Mateo Jaschik und Don Cali sind mehr als eine bewährte Spaß-Truppe. Foto: Britta Pedersen / dpa

Nach einer komplett ausverkauften „Besteste“-Tour zu Jahresbeginn 2020 war klar, wohin die Reise geht: Über die Hüften und Ohren der Fans direkt in die Charts. „Top Ten“ heißt das im Vorjahr veröffentlichte zehnte Album von Culcha Candela. Der Titel hält, was er verspricht: Zehn Hits, die kein Bein am Boden lassen. Die erste Single „Rhythmus wie ein Tänzer“ ist eine Kooperation mit der Schweizer Dancefloor-Ikone DJ Antoine. Den magischen Refrain singt Julie Brown, die als Backgroundsängerin die Combo schon seit Jahren live begleitet.

Kollektive Feier des Culcha-Sounds

Culcha Candela haben über zwei Jahrzehnte so viele Hits rausgeballert, dass sich jedes Konzert zu einer kollektiven Feier des Culcha-Sounds auswächst. Das gelingt nicht nur mit den einschlägigen „Hamma!“, „Monsta“ oder „Berlin City Girl“, sondern auch dank neuer Titel mit Haltung wie „Real Life“.

Bereits für die ursprünglich angesetzten Termine am vom 8. Oktober 2020 und 13. Oktober 2021 gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Frische Karten gibt’s an der Abendkasse, weitere Infos zur Tour auf culchacandela.de.

