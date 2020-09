Crowdfunding-Plattform rettet Gitarrenfestival im Oktober

Bluesrock-Veteran Zed Mitchell will für den zündenden Ausklang des „Oktoberfest(ival)“ am Freitag, 30. Oktober, im Gdanska sorgen.

Oberhausen. Um neun Konzerte für jeweils 40 Fans anbieten zu können, braucht Gitarrissimo e.V. 3333 Euro: Jede 10-Euro-Spende wird verdreifacht.

Wie 10 Euro Spende zu 30 Euro für den Empfänger werden: Auch Gitarrissimo e.V. ist von der Corona-Krise voll erwischt worden. Das für Ende März / Anfang April geplante Gitarrenfestival musste ausfallen, nachdem man im Vorjahr bereits auf den Klassik-Part verzichtet hatte. Doch „Mr. Gitarrissimo“ Jürgen Reinke will den Mut nicht sinken lassen – und nun im Oktober das Festival nachholen.

Den Singer-Songwriter Norman Keil kündigt Gitarrissimo für den Auftakt des „Oktoberfest(ival)“ am 3. Oktober an. Foto: Gitarrissimo e.V.

Allerdings können bei dem neuen Konzertreigen, der nun als „Oktoberfest(ival)“ am Samstag, 3. Oktober, durchstarten will, bei jedem der neun geplanten Konzerte im Gdanska nur jeweils 40 Personen live dabeisein. „Das bedeutet naturgemäß einen gewaltigen Einnahmeausfall“, konstatiert Jürgen Reinke. Er will aber keinesfalls „das gewohnte Niveau unserer Veranstaltungen nach unten fahren“.

Der nahe liegende Gedanke lautet Crowdfunding: Benötigt werden 3333 Euro. Das Schöne daran ist die kräftige finanzielle Unterstützung durch die Crowdfunding-Plattform der Energieversorgung Oberhausen: Für jede Spende ab 10 Euro gibt’s jeweils von der EVO und der Stadtsparkasse ebenfalls 10 Euro – macht 30 Euro. Insgesamt benötigt Gitarrissimo also 111 Spenden, es sei denn, dass spendable Liebhaber der Gitarrenmusik auch größere Summen überweisen. Nur 3.333 Euro erreicht sind, wird die Summe ausgezahlt und kann das Festival auch stattfinden.

Bereits jetzt sind auch Reservierungen für das Gitarrenfestival möglich. Pro Konzert stehen 40 Plätze zur Verfügung. Die Reservierungen sind bindend; die Gastgeber werden die Tische entsprechend der Anzahl der einzelnen Reservierungen einteilen. Es ist also sinnvoll, sich mit Bekannten zusammenzuschließen, um die größtmögliche Platzzahl zu erreichen.

Über das Programm informiert online guitarfestivaloberhausen.com. Wie das Crowdfunding funktioniert, erklärt oberhausen-crowd.de/gitarrissimo.