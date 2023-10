Auf der A3 in Oberhausen ist am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporter verletzte sich schwer.

Blaulicht Crash auf A3 in Oberhausen: Verletzte und Vollsperrung

Auf der A3 in Oberhausen ist es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Kleintransporter fuhr nach Angaben der Feuerwehr auf ein Stauende auf, prallte sowohl gegen einen Kleinwagen als auch gegen einen Lkw. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Essener Uniklinikum, die Autofahrerin verletzte sich ebenfalls – Einsatzkräfte sperrten die Autobahn in Fahrtrichtung Arnheim voll.

Am frühen Dienstagabend hatte der Fahrer des Kleintransporters mit Anhänger wohl das Stauende zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und der Abfahrt Holten übersehen. Durch die Wucht des Crashs mit dem Pkw deformierte sich das Führerhaus derart, dass der Fahrer eingeklemmt wurde. Mit schwerem Gerät schnitt ihn die Feuerwehr aus dem Wagen, wie es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte von 20.15 Uhr hieß.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Oberhausen: Fahrer kommt ins Essener Uniklinikum

Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerletzten ins Essener Uniklinikum, die 60-jährige Fahrerin des Autos kam in ein Oberhausener Krankenhaus – der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. In Fahrtrichtung Arnheim sperrten Feuerwehr und Polizei die Autobahn voll, es bildeten sich kilometerlange Staus. (red)

