Zwei mutmaßliche Einbrecher wollten in einen Kiosk an der Neumühler Straße einbrechen (Symbolbild).

Polizei Couragierter Anwohner in Oberhausen verhindert Einbruch

Oberhausen. Zwei mutmaßliche Einbrecher wollten in Oberhausen einen Kiosk aufbrechen. Sie haben wohl nicht mit der Wachsamkeit der Nachbarn gerechnet.

Ein couragierter Oberhausener hat Freitagnacht einen Einbruch verhindert. Verdächtige Geräusche hatten den 44-Jährigen, der an der Neumühler Straße in Sterkrade wohnt, unsanft aus dem Schlaf gerissen, wie die Polizei Oberhausen mitteilt. Der Anwohner sah aus dem Fenster und beobachtete zwei Männer, die offenbar in einen Kiosk auf der anderen Straßenseite einbrechen wollten.

Der Sterkrade alarmierte umgehend die Polizei und hielt die verdächtigen Männer weiter im Blick. Er hielt die Polizei immer auf dem Laufenden - auch, als die Verdächtigen sich offenbar aus dem Staub machen wollten. So war es den Polizisten möglich, die beiden Männer zu schnappen, die sich auf einem Garagenhof verstecken wollten.

Neben den Verdächtigen entdeckte die Polizei auch eindeutige Indizien: Zwei Brechstangen und einen Schraubenzieher identifizierten die Ermittler als mögliches Einbruchwerkzeug. Die Polizisten nahmen die beiden Männer fest.