Coronavirus: Oberhausener Wertstoffhof ab sofort geschlossen

Oberhausen. Die Oberhausener Wirtschaftsbetriebe schließen den Wertstoffhof, um ihre Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen.

In diesen Tagen misten zwar viele ihre Wohnungen und Gärten aus, aber wegen der Corona-Epidemie bleibt ab dem morgigen Freitag (20. März) der WBO-Wertstoffhof an der Buschhausener Straße 144 in Oberhausen auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Das kündigte der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO), Karsten Woidtke, in einer Pressemitteilung an. Damit folge die WBO den Empfehlungen von Land und Stadtverwaltung, um die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter zu gewährleisten und die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

„Wir können verstehen, dass die Leute das gute Wetter und die freie Zeit nutzen, um ihre Gärten und Wohnungen auszumisten“, erklärt Woidtke. „Allerdings ist dies in der aktuellen Situation nicht förderlich. Menschenansammlungen sind zu vermeiden und das öffentliche Leben auf das Nötigste zu reduzieren. Dem leisten wir Folge und nehmen bis auf Weiteres keine Wertstoffe mehr an.“

Gleiches gilt für die Remondis-Niederlassung an der Buschhausener Straße. Auch dort wird kein Publikumsverkehr mehr zugelassen. „Wir setzen unsere gesamte Energie dafür ein, um auch während der Krise für eine reibungslose Entsorgung des Hausmülls (Restmüll und Bioabfälle) in Oberhausen zu sorgen“, verspricht Woidtke. „Das können wir nur mit einem funktionierenden und gesunden Team schaffen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen täglich einen super Job, um die Abfuhr sicherzustellen.“