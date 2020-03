Seit Donnerstag gehen die Besucherzahlen im Oberhausener Centro stark zurück. Nach dem Apple-Store haben bereits weitere Geschäfte geschlossen. Welche Geschäfte dürfen noch öffnen, welche müssen noch schließen?

Die Ereignisse überschlagen sich. Am Freitag und Samstag kamen über die sozialen Medien falsche Gerüchte auf, das Centro sei bereits geschlossen – und auf der Centro-Facebook-Seite sah sich das Centermanagement deshalb ausdrücklich gezwungen zu vermelden: „Das Centro ist geöffnet und der Betrieb läuft derzeit unverändert unter Berücksichtigung sämtlicher zusätzlicher Schutz- und Hygienemaßnahmen.“

Verfügung des Landes NRW am Sonntagabend

Doch Sonntagabend verfügte das Land NRW starke Einschränkungen für Einkaufszentren mit mehr als 15 Geschäften: „Der Zugang wird ab dem 16.03.2020, zunächst befristet bis zum 19.04.2020, beschränkt und nur unter Auflagen erlaubt. Der Aufenthalt ist nur zur Deckung des dringenden oder täglichen Bedarfs gestattet.“ Mit der Bitte um eine Stellungnahme über den praktischen Umgang mit dieser Regelung bis zum heutigen Dienstag, 12 Uhr, trudelte die Allgemeinverfügung der Stadt Oberhausen dann am gestrigen Montagabend gegen 19 Uhr bei Centro-Manager Marcus Remark ein.

Zeitgleich verkündet Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Bundespresse drastische Einschnitte für die meisten Händler: Alle Geschäfte sollen geschlossen werden, die nicht dringend notwendige Waren verkaufen. Geöffnet bleiben danach Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Geldinstitute, Post, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Baumärkte, Pflanzengeschäfte und Tierbedarfsläden.

Aus dem Krisenstab der Stadt Oberhausen ist zu hören, dass die Stellungnahme des Centro-Managers abgewartet wird und noch im Laufe des Tages Regelungen verkündet werden, die wohl die Anordnungen der Bundesregierung vollziehen werden.

US-Geschäfte wie Apple und Abercrombie sind dicht

Nach Angaben des Center-Managers haben bereits mehrere Läden im Centro geschlossen: Die US-Geschäfte wie Apple und Abercrombie sind dicht, der Textilverkäufer Peek & Cloppenburg will morgen schließen, Kaufhof hat heute ebenfalls noch geöffnet. „Die Geschäfte entscheiden das eigenständig, in eigener Verantwortung“, sagt Remark.

In den vergangenen Tagen war der übliche Besucherstrom ins Centro bereits deutlich abgeebbt, der Rückgang an Kunden betrug am Montag etwa 40 Prozent. Gleichwohl waren noch Familien zu beobachten, die mit ihren Kindern im engen Schalke-Laden Trikots einkaufen wollten.

Remark setzt darauf, dass der Staat klare Angaben macht, welche Läden schließen müssen, welche Läden öffnen dürfen. „Die Bezeichnung ,Produkte des täglichen Bedarfs’ ist nicht klar definiert. Erlasse und Verfügungen sollten klar und eindeutig benennen, was öffnen darf, was dicht machen muss.“

Der Centermanager geht nach den von der Bundesregierung gestern Abend im Fernsehen verkündeten Regeln noch davon aus, dass tagsüber Restaurants auf der Promenade Gäste bedienen dürfen – genauso die Imbissläden in der Oase. Zudem könnte der Zugang zu Apotheke und Drogerie im Centro weiter gewährt bleiben. „Aber das wissen wir noch nicht genau, ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des Tages etwas Konkretes von Stadt oder Land erhalten.“