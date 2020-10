Coronavirus Coronafall in Oberhausener Senioreneinrichtung

Oberhausen. Eine Mitarbeiterin der Alteneinrichtung Haus Bronkhorstfeld wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Wohnbereich steht unter Quarantäne.

In der städtischen Senioreneinrichtung Haus Bronkhorstfeld in Oberhausen ist eine Mitarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt hat für die Frau Quarantäne angeordnet.

In dem Altenheim hatte die Mitarbeiterin zuletzt am vergangenen Sonntag Kontakt mit dem Wohnbereich 2. Die in dieser Wohngruppe lebenden 33 Personen werden jetzt schnellstmöglich getestet. Gleiches gilt, sofern erforderlich, für das Personal. Das teilt die Stadt Oberhausen mit.

Die betroffene Wohngruppe darf bis auf weiteres nicht besucht werden. Der Wohnbereich 2 ist vollständig unter Quarantäne, die Mitarbeiter sind in mobiler Quarantäne. Mobile Quarantäne bedeutet, dass die betreffenden Personen zur Arbeit kommen dürfen, sich danach aber wieder unverzüglich nach Hause begeben müssen.