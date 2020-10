Coronafall an der Oberhausener Friedrich-Ebert-Realschule

Oberhausen. Zwei Lehrkräfte an zwei Oberhausener Schulen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Schulbetrieb läuft trotzdem weiter.

Eine Lehrerin, die an der Friedrich-Ebert-Realschule in Oberhausen-Sterkrade unterrichtet, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag mit. Die Lehrerin hatte demzufolge Kontakt zu drei weiteren Lehrkräften an der Schule, von denen eine in Oberhausen wohnt. Für die Betroffene und die Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet. Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Ebert-Realschule sind nach Angaben der Stadt nicht betroffen.

Einen weiteren Coronafall gibt es an der Schule an der Hagendornstraße in der Dependance Teutoburger Straße: Hier wurde ebenfalls eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet. Diese hatte Kontakt zu zwei weiteren Lehrkräften sowie zu insgesamt zehn Schülerinnen und Schülern. Für alle wurde Quarantäne angeordnet, so die Stadt.