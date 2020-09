Corona-Pandemie Coronafall an der Oberhausener Anne-Frank-Realschule

Oberhausen. Eine Schülerin der Anne-Frank-Realschule in der Oberhausener Innenstadt ist nach Angaben der Stadt positiv auf Covid-19 getestet worden.

Das Oberhausener Gesundheitsamt ist am Freitagmorgen (25. September) darüber informiert worden, dass eine Schülerin der Anne-Frank-Realschule in der Innenstadt positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Die gesamte Klasse wurde vorsorglich nach Hause geschickt. Die Schülerin, deren Familie sowie eine Schulmitarbeiterin wurden als Kontaktpersonen ersten Grades unter Quarantäne gestellt. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt.

Die am Freitag vorsorglich nach Hause geschickten Schüler, für die im Laufe des Wochenendes keine Quarantäne angeordnet werde, könnten ab Montag, 28. September, wieder am Unterricht teilnehmen, so die Stadt. Diese Schüler seien als Kontaktpersonen der Kategorie zwei eingestuft worden und könnten „beruhigt ihren Unterricht besuchen“. Sie haben lediglich die Auflage der 14-tägigen Maskenpflicht und der Selbstbeobachtung. Im Falle von Symptomen sollte umgehend der Kinderarzt/Hausarzt telefonisch benachrichtigt werden, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Lehrerin des Hans-Böckler-Berufskollegs positiv getestet

Ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurde nach Angaben der Stadt eine Lehrerin des Hans-Böckler-Berufskollegs. Bei ihr handele es sich um eine Mülheimer Bürgerin, die nicht im Unterricht eingesetzt worden sei, jedoch in einem separaten Lehrerzimmer gearbeitet habe. Sie hatte direkten Kontakt zu einer Kollegin (ebenfalls Mülheimerin), weshalb diese mit sofortiger Wirkung aus dem Unterricht genommen worden ist. Das Mülheimer Gesundheitsamt ist nach dem Wohnortprinzip jetzt für die Folgemaßnahmen der beiden Lehrerinnen zuständig. Weitere Kontaktrecherchen laufen derzeit im Oberhausener und Mülheimer Gesundheitsamt. Für die Schüler besteht nach den RKI-Richtlinien kein akuter Handlungsbedarf, so die Stadt.

