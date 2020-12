Corona: Zwei weitere Todesfälle in Oberhausen

Oberhausen. Das Robert-Koch-Institut meldet am ersten Weihnachtstag zwei weitere Corona-Todesfälle in Oberhausen. Der Inzidenzwert sinkt auf 249,6.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am ersten Weihnachtstag zwei weitere Verstorbene, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Oberhausen 107 Menschen an oder mit dem gefährlichen Virus verstorben. Die aktuellen Zahlen der Stadt lagen am Morgen noch nicht vor.

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist laut RKI am Freitag weiter gesunken und liegt nun bei 249,6 (Im Vergleich: 288,5 am Vortag). Am Mittwoch lag der Wert noch bei 328,8.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich 40 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 5025 Oberhausener angesteckt.

Weitere Nachrichten aus Oberhausen gibt es hier.