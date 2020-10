Corona: Zentrum Altenberg verschiebt Konzerte um ein Jahr

Die Band Boppin’ B wollte am 24. Oktober 2020 das Zentrum Altenberg in Oberhausen rocken. Das Konzert wurde wegen Corona auf das nächste Jahr verlegt.

Oberhausen. Die Konzerte von Mondo Mashup und Boppin’ B im Zentrum Altenberg sind abgesagt. Fans müssen lange auf einen Nachholtermin warten.

Die weiter steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen in Oberhausen wirbelt das Konzertprogramm im Zentrum Altenberg durcheinander. Zwei für die nächsten Tage angekündigte Konzerte müssen auf das nächste Jahr verschoben werden.

So wird das 13-köpfige Musiker-Kollektiv Mondo Mashup aus Duisburg und Krefeld erst am 23. Oktober 2021 die Bühne an der Hansastraße betreten. Ursprünglich sollten sie am Freitag, 23. Oktober 2020 für gute Laune sorgen. Das Aschaffenburger Rock’n’Roll-Urgestein Boppin‘ B wird am 22. Oktober 2021 in Oberhausen vorbeischauen. Das Konzert der Band war ursprünglich für den 24. Oktober 2020 geplant.

Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, der Vorverkauf läuft weiter. Tickets für die Nachholtermine gibt es auf der Internetseite zentrumaltenberg.de/tickets.