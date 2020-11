Oberhausen. Auberginen-Auflauf, gegrillte Dorade und knusprige Ente: Mehr Restaurants in Oberhausen bieten einen Abhol- oder Lieferservice an. Unsere Tipps.

Der Magen knurrt? Aber der heimische Kühlschrank ist leer? Ins Restaurant können Gäste während des Teil-Lockdowns in Oberhausen zwar nicht spontan spazieren, aber immer mehr Gaststätten und Kneipen bieten während der Corona-Krise einen eigenen Außer-Haus-Verkauf an.

In unserem ersten Teil haben wir bereits eine Auswahl an Oberhausener Gastronomen vorgestellt. Diese Übersicht setzen wir mit weiteren Schlemmerstellen fort. Für Speisen zum Abholen, zum Liefern – oder beides .

Hackbarths

Unter dem Motto „Eat at home“ bietet das Restaurant Hackbarths in der Neuen Mitte seine Speisen für daheim an. Die Leckereien können kalt oder warm von Donnerstag bis Samstag von 16 bis 18.30 Uhr und am Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr im Lokal abgeholt werden . Kunden können täglich zwischen 10 und 19 Uhr bestellen. Lieferungen auf Anfrage. Hört sich gut an: Marinierter Ziegen-Frischkäse auf Salat von Roter Bete, Quitte und Orange 12 Euro. Gebratenes Zanderfilet auf glasiertem Gemüse und mit Kartoffel-Schnittlauch-Soße 24 Euro. Wo? Im Lipperfeld 44. Telefon: 0208-22188. Service: Abholen

Taverne Artemis

Griechische Momente erwarten die Gäste in Klosterhardt . Dort bietet die Taverne Artemis ihre Gerichte zum Abholen und Liefern an. Montags, mittwochs bis samstags zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr. Hört sich gut an: Moussaka, Auberginen-Auflauf mit Kartoffelscheiben, Hackfleisch, Béchamel-Creme und Salat 13,90 Euro. Feinschmecker-Steak, Rumpsteak mit Sauce béarnaise, Backkartoffel und Salat 22,40 Euro. Wo? Elpenbachstraße 62. Telefon: 0208-6217049. Service: Abholen, Liefern

Zum Stemmersberg

Zwischen den Stadtteilen Osterfeld und Sterkrade stellt das Speiselokal Zum Stemmersberg sein Angebot von dienstags bis sonntags auf einen Liefer- und Abholservice um. Es gibt eine wechselnde Speisekarte und saisonale Gerichte. Hört sich gut an: Selbstgemachte Linsensuppe mit Mettwurst-Einlage 5,50 Euro. Sauerbraten, dazu Rotkohl und Klöße 13,90 Euro (20. bis. 22. November, bei Vorbestellung). Wo? Stemmerstraße 1. Telefon: 0208-669111. Service: Abholen, Liefern

Marias Grill-Restaurant

Wer sich tiefer in die Spezialitäten der portugiesischen Küche einarbeiten möchte, der kann das mit den Leckereien von Marias Grill-Restaurant im Oberhausener Norden ausprobieren. Die Gerichte können im Restaurant abgeholt werden. Es wird auch geliefert. Eine kleine Karte steht von dienstags bis samstags zwischen 18 und 21 Uhr sowie sonntags von 12 bis 21 Uhr bereit. Hört sich gut an: Gegrillter Oktopus mit Salzkartoffeln und Salat 15,90 Euro. Lamm aus dem Ofen mit Kartoffeln und Salat 15,90 Euro. Wo? Weseler Straße 132 a. Telefon: 0175-7059357. Service: Abholen, Liefern

La Grotta

Pizza, Pasta und italienische Fleischgerichte dampfen im Restaurant La Grotta in Alt-Oberhausen. Sich die Speisen liefern zu lassen oder sie im Laden abzuholen – beides ist möglich. Die Verkaufszeiten lauten dienstags bis sonntags zwischen 16.30 und 22.30 Uhr. Ab 10 Euro ist die Anfahrt frei – das Liefergebiet sollte erfragt werden . Hört sich gut an: Pizza Gamberoni Rucola mit gebratenen Hummerkrabben, je nach Größe 6 bis 16,50 Euro. Gnocchi Napoli mit Tomatensauce, Basilikum und Parmesankäse 7,50 Euro. Wo? Falkensteinstraße 212. Telefon: 0208-888666. Service: Abholen, Liefern

Bambus-Garten

Anbieter aus dem gesamten Stadtgebiet Lieferbedingungen , Speisekarten sowie die Preise der Gerichte aus unserer Übersicht können sich gegebenenfalls bei den Anbietern kurzfristig ändern. Sie lassen sich unter den Kontaktdaten bei den jeweiligen Restaurants erfragen. Die Gaststätten mit Liefer- oder Abholservice sind eine Auswahl aus verschiedenen Anbietern im gesamten Stadtgebiet. Zusätzlich zu den Restaurants bieten oftmals auch Imbisse einen Lieferservice an.

Die asiatische Küche pausiert ebenfalls nicht: Chinesische Spezialitäten können von montags bis sonntags in der Zeit von 12 bis 22 Uhr im China-Restaurant Bambus-Garten abgeholt werden. Das Lokal in Königshardt bietet seine Speisekarte mit verschiedenen Gerichten an, die teilweise spezielle Gewürzmischungen beinhalten. Hört sich gut an: Knusprige Ente mit chinesischen Champions und Bambussprossen 13,90 Euro. Gebratene Nudeln mit Eiern und Rinderfilet 9,90 Euro. Wo? Kirchhellener Straße 319. Telefon: 0208-3765055. Service: Abholen

Taverna Notos

Eine muntere Auswahl bietet Taverna Notos im Stadtnorden. Von Dienstag bis Samstag werden zwischen 17 bis 21.30 Uhr sowie sonntags und Feiertags von 12 bis 21.30 Uhr die Gerichte aus der griechischen Küche geliefert. Hört sich gut an: Stifado Kuneli, Kaninchenkeule mit Schalotten, dazu Salat 15,90 Euro. Gegrillte Dorade, mit Kartoffeln aus dem Ofen, Wildgemüse und einer Zitronenmarinade 21,90 Euro. Wo? Kolberger Straße 114. Telefon: 0208-62944799. Service: Liefern