Corona: Türkische Gemeinde Oberhausen näht 2000 Masken

„Wir halten zusammen“: Stolz präsentiert die Türkische Gemeinde Oberhausen die selbst hergestellten Schutzmasken, die nun an das Johanniter Krankenhaus Oberhausen und das Evangelische Krankenhaus Duisburg-Nord gehen.

Oberhausen. Der Kulturverein hat die ursprünglich geplante Stückzahl in nur drei Wochen verdoppelt. Über die Masken freuen sich nun zwei Krankenhäuser.

Mit einer Rekordzahl hat die Türkische Gemeinde Oberhausen ihre Hilfsaktion zur Unterstützung von Ärzten und Pflegekräften in den Krankenhäusern abgeschlossen. 2000 Stoffmasken haben die engagierten Schneider und Näherinnen in den letzten drei Wochen angefertigt – angepeilt war ursprünglich die Hälfte.

Metin Şenocak, Vorsitzender der Gemeinde, ist dankbar für das Engagement seiner Mitglieder: „Das ist eine tolle Leistung. Ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken.“ Der Dank gelte zudem weiteren Spendern, die rund tausend Meter Bänder für die Masken zur Verfügung gestellt hätten.

Dass so viele Mund-Nase-Masken in so kurzer Zeit gefertigt werden konnten, sei nur durch das Engagement von insgesamt zehn Frauen aus der Gemeinde und vier professionellen Änderungsschneidern möglich gewesen. Die Oberhausener Schneider Metin Tokatci, Teutoburger Straße 157 und Özlem Erdiz, Flockenfeld 49, genauso wie Ilhan Livan aus Duisburg und Canan Durmaz aus Essen stellten zeitweise auf Maskenproduktion um.

Krankenhäuser der Evangelischen Kliniken Niederrhein bekommen Masken

Um ihre Verbundenheit mit der deutschen Gesellschaft zu zeigen, hatte die Türkische Gemeinde Anfang April ehrenamtliche Hilfe für Oberhausener Krankenhäuser angeboten – mit dem Ziel, Zeit und Arbeitskraft für die Herstellung von einfachem Mundschutz zu spenden, um die Gesundheitseinrichtungen bei eventuellen Beschaffungsproblemen zu unterstützen.

Letztlich nahmen die Evangelischen Kliniken Niederrhein mit ihren Standorten in Oberhausen (Johanniter Krankenhaus) und Duisburg (Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord) das Angebot wahr. Die Krankenhäuser spendeten das nötige Material und lieferten die Schnittmuster. Produziert wurden waschbare Baumwollmasken. Diese werden nun für den Corona-Notfall vorgehalten.