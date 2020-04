Corona: Stoag setzt zum Schulbeginn wieder E-Wagen ein

Oberhausen. Aufgrund der Öffnung der Geschäfte und Schulen bietet die Stoag ab dem 20. April wieder mehr Fahrten an – und bittet Fahrgäste, Masken zu tragen.

Der Oberhausener Verkehrsbetrieb Stoag reagiert auf die schrittweise Öffnung der Geschäfte und Schulen und passt ab der kommenden Woche erneut den Fahrplan an. Ab Montag, 20. April, wechselt die Linie 143 montags bis freitags nun wieder auf den regulären Fahrplan, wie er vor Corona gültig war. In der Hauptverkehrszeit fahren die Busse auf dieser Linie dann wieder alle 20 Minuten.

Wie die Stoag betont, fahren die übrigen Busse und Straßenbahnen aber weiterhin montags bis freitags nach dem bislang gültigen Samstagsfahrplan. Dieser beginnt gegen 4.30 Uhr morgens und endet um Mitternacht.

Ab dem 23. April fahren Einsatzwagen für Schüler

Zusätzlich werden ab Donnerstag, 23. April, Einsatzwagen zu Schulbeginn und mittags zum Schulende eingesetzt. Die Zeiten und Linienwege sind wie vor der Krise unverändert und können im Detail auf www.stoag.de/fahrplan/stoag-einsatzwagen oder über die Stoag-App abgerufen werden. Die Einsatzbusse können laut Stoag aber nicht nur von Schülern, sondern von allen Fahrgästen genutzt werden. Die Stoag bittet die Schüler jedoch darum, bevorzugt das Einsatzwagen-Angebot wahrzunehmen, um so den normalen Linienverkehr zu entlasten.

Weitere Fahrplanänderungen in Vorbereitung

Sollten die Fahrgastzahlen im Zusammenhang mit den Geschäftsöffnungen insbesondere im Bereich Neue Mitte zunehmen, will die Stoag künftig bei Bedarf auch Zusatzfahrzeuge auf der Trasse einsetzen. Derzeit fänden außerdem Abstimmungsgespräche mit den benachbarten Verkehrsbetrieben statt, um zu prüfen, wann der reguläre Fahrplan wiederaufgenommen werden könne, heißt es in einer Mitteilung.

Pausierte Abos müssen wieder freigeschaltet werden

Wer als Abonnent sein Ticket vorübergehend pausiert hat oder für das Schoko-Ticket seiner Kinder eine Pausierung beantragt hat, muss das Abo nun wieder durch die Stoag freischalten lassen. Hierzu genüge es, eine formlose Mail an abo@stoag.de zu schicken. Der Verkehrsbetrieb weist ferner darauf hin, dass der Ticketkauf in Bussen und Bahnen weiterhin nicht möglich ist. Kunden werden gebeten, Fahrkarten entweder elektronisch über die Stoag-App, am Fahrscheinautomaten oder bei einer Vorverkaufsstelle (Zeitschriften- und Tabakgeschäfte) zu erwerben.

Stoag empfiehlt Mund-Nase-Schutz

In Sachen Hygienevorschriften folgt die Stoag der Empfehlung von Bund und Ländern, bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel nach Möglichkeit einen Mund-Nase-Schutz zu verwenden. Stoag-Sprecherin Sabine Müller: „Wir würden es sehr begrüßen, wenn alle unsere Fahrgäste einen solchen Mund-Nase-Schutz in unseren Bussen und Straßenbahnen tragen. Es ist eine Geste der gegenseitigen Rücksichtnahme.“