Corona: St. Marien bietet Einkaufsservice für Risikogruppen

Der Nachwuchs der Gemeinde St. Marien in Oberhausen bietet ab sofort einen Einkaufsservice für das Quartier an.

Der Nachwuchs der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Oberhausen bietet seine Hilfe in Zeiten der Corona-Krise an. Für gefährdete Menschen, besonders mit Vorerkrankungen oder in fortgeschrittenem Alter, haben die Jugendlichen ab sofort einen Einkaufsservice eingerichtet, Ansprechpartnerin ist Theresia Schulte.

"Wir möchten die Menschen unterstützen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind", heißt es in der Mitteilung der Jugend- und Messdiener-Leiterrunde. Das Angebot richtet sich an Personen in gesetztem Alter oder mit Vorerkrankungen, denen das Risiko für einen Einkauf zu hoch ist.

Einkaufsservice bis an die Haustür

Nach Anruf kümmert sich deshalb ein Gemeindemitglied um die Besorgung und "liefert" an die Haustür - der Service richtet sich Menschen mit Wohnsitz in der Gemeinde. Ansprechpartnerin ist Theresia Schulte unter 0160 3107174, dort gibt es auch Informationen zum Einkaufsservice.

