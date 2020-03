Corona: Sparkasse gibt grundsätzliches Geld-Versprechen ab

Der Oberhausener Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Oliver Mebus (vorne) mit Vorstandsvize Thomas Gäng bei der Bilanzpressekonferenz des Geldinstituts am 4. März in der Sparkassenzentrale an der Wörthstraße.

Oberhausen. Die Stadtsparkasse Oberhausen blickt mit Sorge auf die Folgen der Corona-Krise für die heimische Wirtschaft – und gibt ein Versprechen ab.

Der Vorstand der Stadtsparkasse Oberhausen, größtes Geldinstitut im Stadtgebiet, hat ein umfangreiches Versprechen abgegeben, die Geld-Infrastruktur auch in der Corona-Krise aufrecht zu erhalten. Zudem sollen die von der Bundesregierung versprochenen Liquiditätsprogramme für Unternehmen vor Ort so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Die einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Coronaviren haben nach Einschätzung des Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Oliver Mebus erhebliche negative Folgen für die gewerbliche Wirtschaft: Mitarbeiter fehlen am Arbeitsplatz, die öffentliche Infrastruktur wird nur auf kleiner Flamme betrieben. Betroffen seien Betriebe aller Größen, viele davon verfügten kaum über eigene Sicherheitspolster, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstituts.

Sparkasse: Wir stehen an der Seite der Privatkunden und Gewerbetreibenden

Mebus und Sparkassenvorstandsvize Thomas Gäng zeigen gleichwohl großes Verständnis für die öffentlichen Einschnitte. „Der Gesundheitsschutz hat absolute Priorität.“ Man stehe in dieser Zeit erst recht an der Seite der Privatkunden und Gewerbetreibenden, um die Auswirkungen der Corona-Krise so weit wie möglich abzumildern.

„Wir werden alles tun, die finanzwirtschaftliche Infrastruktur zu erhalten. Die Bargeldversorgung und die Zahlungssysteme sind und bleiben funktionsfähig“, verspricht Mebus. „Des Weiteren ist es vor allem unsere Aufgabe, die kurzfristig angekündigten Programme für die zusätzliche Liquiditäts- und Kreditversorgung schnell und effektiv zu den betroffenen Unternehmen zu bringen. Wir warten auf die konkreten Informationen über die finanziellen Hilfen über die Bank KFW und wollen dabei so unbürokratisch wie möglich helfen.“

Lieber per Telefon oder Mail

Die Stadtsparkasse erhält nach eigenen Angaben schon jetzt viele Anrufe von Kunden und Unternehmern, die sich nach der Lage erkundigen. Dringende Bitte der Führung des Geldinstituts an alle Kunden: auf Besuche vor Ort möglichst verzichten; am besten nur telefonisch oder per Mail die Kundenberater kontaktieren. Besuche in der Sparkasse sollen nur noch nach Terminvereinbarung erfolgen.

Thomas Gäng bittet um Geduld, wenn nicht alle Anfragen per Telefon oder Mail sofort beantwortet werden können. Denn Beschäftigte würden auch in der Sparkasse vor Ort fehlen: „Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen nach Schließung der Schulen und Kindergärten vor der Herausforderung, Familie und Beruf zu verbinden.“

Die Stadtsparkasse Oberhausen hatte am Montag angekündigt, dass sie vorübergehend ab Mittwoch, 18. März, fünf ihrer Filialen im Stadtgebiet schließt – und zwar in Astaden, Bermensfeld, Buschhausen, Königshardt und Lirich. Dies geschehe ausschließlich zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter, ließ das Geldinstitut verlauten.

Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadtsparkasse unter www.sskob.de und unter der kostenfreien Telefonnummer 0208-834-1450 im Kundenservicecenter. Hier können auch bestimmte Dienstleistungen telefonisch abgewickelt werden (Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 16 Uhr).