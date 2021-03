Der Friedensdorf-Interladen an der Lothringer Straße in der Oberhausener Innenstadt.

Friedensdorf-Interläden Corona-Shopping in Friedensdorf-Interläden – so geht’s

Oberhausen. Die Interläden des Friedensdorf Oberhausen öffnen ab Montag, 8. März, wieder für Kunden. Wer shoppen möchte, braucht aber einen Termin.

Nach dem Motto „Click & Meet“ können Kunden ab Montag, 8. März, wieder in den drei Oberhausener Friedensdorf-Interläden einkaufen: An der Lothringer Straße in der Innenstadt, der Steinbrinkstraße in Sterkrade und in Friedas Welt am Buchenweg in Schmachtendorf. Kunden benötigen dafür einen Termin.

Um einen Termin zu bekommen, melden sich die Kunden telefonisch. Dann wird ihnen ein Zeitfenster zugewiesen, in dem sie vor Ort stöbern und shoppen können. „Wir freuen uns sehr, dass damit wieder ein kleines Einkaufserlebnis möglich sein wird“, so Friedensdorf-Mitarbeiterin Sarah Beckmann. Einen Termin in den Friedensdorf-Interläden können Interessierte unter folgenden Telefonnummern bekommen:

Interladen Innenstadt: 0157-53552180

Interladen Sterkrade: 0157-53552179

Friedas Welt: 0162-2324698