Corona-Schutz: Warnmelder piepen bei schlechter Raumluft

So wie Rauchmelder bei verqualmten Wohnungen warnen, so sollen Kohlendioxid-Melder einen Piepton ertönen lassen, wenn die Raumluft zu viel CO2 enthält – und möglicherweise dann auch zu viel Corona-Aerosole.

Oberhausen. Wird in Besprechungsräumen die Raumluft schlecht, dann sollte gelüftet werden – vor allem wegen der Corona-Gefahr. Eine neue Technik hilft nun.

Für zusätzlichen Corona-Schutz ihrer Beschäftigten stattet die Energieversorgung Oberhausen AG (EVO) alle Besprechungs- und Sitzungsräume des Unternehmens mit einer speziellen Warnsensorik aus. Die Geräte messen die Luftqualität im Raum. Steigt die CO2-Anreicherung über ein festgesetztes Maß, geben die Sensoren optische und akustische Warnsignale ab.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<

Denn gerade durch viele Aerosole im Raum steigt die Gefahr, dass man mit Corona infiziert wird, falls ein Infizierter im Zimmer ist. Aerosole werden beim Atmen, Sprechen, Husten und Niesen in die Atemluft abgeben. Je höher die Konzentration an CO2 in einem Raum ist, desto höher ist auch die Sättigung der Raumluft mit Aerosolen.

Durch die Messung des CO2-Gehalts will die EVO nun mithelfen, einer Ansteckung mit dem Coronavirus vorzubeugen. Schlägt das Messgerät an, kann man durch Lüften oder Veränderungen der Luftzufuhr über die Klimaanlage den CO2-Gehalt und damit auch die Aerosole im Raum reduzieren. Die erhobenen Daten werden von den Geräten zudem per LoRaWAN ( lokale Datenübertragung per Funk ) in eine eigens entwickelte Plattform übermittelt, um die längere Entwicklung von Raumkonzentrationen zu beobachten.