Corona: Schüler der Friedrich-Ebert-Schule positiv getestet

Oberhausen. An der Friedrich-Ebert-Realschule in Oberhausen gibt es einen Coronafall. Kontaktpersonen sind in Quarantäne, der Schulbetrieb läuft weiter.

An der Friedrich-Ebert-Realschule in Oberhausen-Sterkrade gibt es einen Coronafall. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist das Gesundheitsamt am Wochenende (12. September) darüber informiert worden, dass ein Schüler der weiterführenden Schule positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Das Gesundheitsamt ordnete für diesen Schüler eine 14-tägige Quarantäne an und auch für fünf weitere Schülerinnen und Schüler „aus dem engsten Umfeld“, wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt. Der Schulbetrieb ist nicht eingeschränkt. Erst am Freitagnachmittag (11. September) hatte die Stadt mitgeteilt, dass auch am Sophie-Scholl-Gymnasium ein Schüler einen positiven Covid-19-Test hatte. Auch seine Kontaktpersonen wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt.