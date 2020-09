Coronakrise Corona: Schüler am Sophie-Scholl-Gymnasium positiv getestet

Oberhausen. Am Sophie-Scholl-Gymnasium in Oberhausen gibt es einen Coronafall. Kontaktpersonen sind in Quarantäne, der Schulbetrieb läuft weiter.

Ein Schüler des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Oberhausen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Stadt am Freitagnachmittag mitteilt, wurde das Gesundheitsamt am Donnerstag über den Fall informiert.

Die Stadt hat sämtliche Kurse, in denen der Schüler unterrichtet wurde, für Freitag vorsorglich abgesagt und Mitschüler nach Hause geschickt. Für alle ermittelten Kontaktpersonen hat das Amt eine Quarantäne angeordnet. Dies gilt nicht für die nach Hause geschickten Schüler, sie können nach aktuellem Kenntnisstand ab Montag, 14. September, wieder am Unterricht teilnehmen.