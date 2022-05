Corona-Regeln für städtische Gebäude: Das gilt in Oberhausen

Im Rathaus an der Schwartzstraße in Oberhausen müssen Besucher nicht mehr zwingend eine Maske tragen. Die Stadt bittet aber, sie freiwillig weiter zu nutzen.

Oberhausen. Die Stadt Oberhausen lockert die Corona-Zugangsregeln für die städtischen Gebäude. Doch es gibt Ausnahmen. Die Lockerungen in der Übersicht.

Die Lockerungen der Corona-Regeln betrifft auch die öffentlichen Gebäude der Stadt Oberhausen. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes sieht vor, dass Masken nur noch in besonders sensiblen Bereichen zwingend getragen werden müssen – nämlich im Bereich Gesundheit an der Tannenberg- und der Tirpitzstraße. In anderen Bereichen fällt sie ab sofort weg. Das gilt ebenso für die bislang geltende Testpflicht.

Daraus ergeben sich Änderungen sowohl für städtische Beschäftigte als auch für die Besucherinnen und Besucher städtischer Gebäude. Krisenstabsleiter Michael Jehn appelliert jedoch: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es bleibt daher unsere Aufgabe, die Menschen so gut wie möglich vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen.“

Die Stadt bittet Personen, vorab einen Termin zu vereinbaren, wenn sie ins Rathaus oder in andere städtische Gebäude müssen, beispielsweise um Ausweise oder Pässe zu beantragen. Und sie spricht die dringende Empfehlung aus, auch weiterhin freiwillig eine Maske zu tragen.

Sowohl die 3G-Nachweispflicht am Arbeitsplatz für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung wie auch für die Besucherinnen und Besucher der Stadtverwaltung entfällt. Die bisher eingerichteten Zugangskontrollen durch die Sicherheitsdienste an den Eingangsbereichen der städtischen Dienstgebäude werden zum 31. Mai 2022 aufgehoben.

